«Студенты будут учиться использовать квадрокоптер». Об инновациях на факультете журналистики БГУ и дрон-журналистике

Факультет журналистики БГУ отмечает 75-летие.
1 ноября 1944 года в одной из аудиторий, тогда еще двухэтажного корпуса, где сейчас размещается ректорат БГУ, была прочитана первая лекция для журналистов.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель декана по учебной работе и образовательным инновациям факультета журналистики БГУ – Владимир Степанов и старший преподаватель кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ – Ксения Мартуль.
Открылся ли курс по дрон-журналистике?
Владимир Степанов, заместитель декана по учебной работе и образовательным инновациям факультета журналистики БГУ:
Курс еще не открылся, это планы, но все для него уже в наличии. Дрон уже есть. Это был подарок нашего университета факультету журналистики к 75-летию. Сейчас у нас есть квадрокоптер, который мы планируем задействовать в учебном процессе и, скорее всего, если все будет хорошо, по плану со следующего учебного года у нас появится такой факультатив, где студенты будут учиться использовать квадрокоптер для того, чтобы снимать видео для своих сюжетов. Вот такого рода передовые технологии. Технологии – это же еще не только дроны и различного рода высокотехнологичные штуки, это еще и определенно педагогические инновации.
Ксения Мартуль, старший преподаватель кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ:
То, что касается именно педагогических инноваций, мы сейчас очень активно внедряем технологии дистанционного обучения. У нас в частности уже магистранты, которые находятся на второй ступени высшего образования, большую часть занятий мы проводим дистанционно. Это значит, что домашние задания они получают на специальном электронном портале и там разнообразный формат, начиная от аудиолекции и заканчивая какими-то видеотрансляциями. Очень активно используем технологию геймификации, и мы интегрируем онлайн и оффлайн, иногда студенты что-то получают в оффлайне, делают что-то в онлайне или наоборот, создаем чат-боты, используем и интегрируем социальные сети.
Владимир Степанов:
Языку наших студентов учим и очень интенсивно.
Мы очень заботимся о том, чтобы они писали грамотно.
Мы учим студентов профессионально работать с социальными медиа: с Instagram, Facebook, Twitter, чтобы они действительно могли этой технологией овладеть, соответствующие дисциплины у нас есть. На специальности «Информация и коммуникация» есть дисциплины, которые посвящены PR и Digital-маркетингу.
Ксения Мартуль:
Есть еще дисциплины, которые косвенно связаны. Такая дисциплина, как имиджелогия, которая будет рассказывать, как выстроить личный бренд в социальных сетях.
Подробности - в видеоматериале.