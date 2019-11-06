«Студенты будут учиться использовать квадрокоптер». Об инновациях на факультете журналистики БГУ и дрон-журналистике

Факультет журналистики БГУ отмечает 75-летие.

1 ноября 1944 года в одной из аудиторий, тогда еще двухэтажного корпуса, где сейчас размещается ректорат БГУ, была прочитана первая лекция для журналистов.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель декана по учебной работе и образовательным инновациям факультета журналистики БГУ – Владимир Степанов и старший преподаватель кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ – Ксения Мартуль.

Открылся ли курс по дрон-журналистике?

Владимир Степанов, заместитель декана по учебной работе и образовательным инновациям факультета журналистики БГУ:

Курс еще не открылся, это планы, но все для него уже в наличии. Дрон уже есть. Это был подарок нашего университета факультету журналистики к 75-летию. Сейчас у нас есть квадрокоптер, который мы планируем задействовать в учебном процессе и, скорее всего, если все будет хорошо, по плану со следующего учебного года у нас появится такой факультатив, где студенты будут учиться использовать квадрокоптер для того, чтобы снимать видео для своих сюжетов. Вот такого рода передовые технологии. Технологии – это же еще не только дроны и различного рода высокотехнологичные штуки, это еще и определенно педагогические инновации.