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«Студенты будут учиться использовать квадрокоптер». Об инновациях на факультете журналистики БГУ и дрон-журналистике

06 ноября 2019 09:40
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Факультет журналистики БГУ отмечает 75-летие. 

1 ноября 1944 года в одной из аудиторий, тогда еще двухэтажного корпуса, где сейчас размещается ректорат БГУ, была прочитана первая лекция для журналистов.  

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заместитель декана по учебной работе и образовательным инновациям факультета журналистики БГУ Владимир Степанов и старший преподаватель кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ Ксения Мартуль.  

Открылся ли курс по дрон-журналистике?  

Владимир Степанов, заместитель декана по учебной работе и образовательным инновациям факультета журналистики БГУ:
Курс еще не открылся, это планы, но все для него уже в наличии. Дрон уже есть. Это был подарок нашего университета факультету журналистики к 75-летию. Сейчас у нас есть квадрокоптер, который мы планируем задействовать в учебном процессе и, скорее всего, если все будет хорошо, по плану со следующего учебного года у нас появится такой факультатив, где студенты будут учиться использовать квадрокоптер для того, чтобы снимать видео для своих сюжетов. Вот такого рода передовые технологии. Технологии – это же еще не только дроны и различного рода высокотехнологичные штуки, это еще и определенно педагогические инновации.  

«Студенты будут учиться использовать квадрокоптер». Об инновациях на факультете журналистики БГУ и дрон-журналистике-1

Ксения Мартуль, старший преподаватель кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ:   
То, что касается именно педагогических инноваций, мы сейчас очень активно внедряем технологии дистанционного обучения. У нас в частности уже магистранты, которые находятся на второй ступени высшего образования, большую часть занятий мы проводим дистанционно. Это значит, что домашние задания они получают на специальном электронном портале и там разнообразный формат, начиная от аудиолекции и заканчивая какими-то видеотрансляциями. Очень активно используем технологию геймификации, и мы интегрируем онлайн и оффлайн, иногда студенты что-то получают в оффлайне, делают что-то в онлайне или наоборот, создаем чат-боты, используем и интегрируем социальные сети.

Владимир Степанов:
Языку наших студентов учим и очень интенсивно.

Мы очень заботимся о том, чтобы они писали грамотно.

Мы учим студентов профессионально работать с социальными медиа: с Instagram, Facebook, Twitter, чтобы они действительно могли этой технологией овладеть, соответствующие дисциплины у нас есть. На специальности «Информация и коммуникация» есть дисциплины, которые посвящены PR и Digital-маркетингу.   

Ксения Мартуль:
Есть еще дисциплины, которые косвенно связаны. Такая дисциплина, как имиджелогия, которая будет рассказывать, как выстроить личный бренд в социальных сетях.   

Подробности - в видеоматериале

# Высшее образование в Беларуси # общество # Владимир Степанов # Ксения Мартуль # Фотофакт

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