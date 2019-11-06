«Уже ноябрь, а я даже за сентябрь не получил». Что делать, если наниматель не выплачивает зарплату

Сразу два работника частной фирмы в Дзержинском районе не первый месяц трудятся за «спасибо». А ведь на собеседовании работодатель обещал золотые горы: стабильный оклад, премию и бонусы. Дмитрий Недвецкий, обманут работодателем:

В газете было объявление – зарплата до 1,5 тысяч рублей. И все бы хорошо, но они обещали заплатить, но так вот до сих пор не заплатили, уже ноябрь, а я даже за сентябрь не получил.

На все вопросы Дмитрия у нанимателя один ответ. Однако мужчине нужно платить кредиты и кормить семью. Дмитрий Недвецкий:

Банк мне присылает задолженность, и я уже буду должен банку, проценты буду платить, да и вообще как-то за что-то жить надо.

Дмитрий и его коллега устали ходить с протянутой рукой и решили расторгнуть контракт с нерадивым нанимателем. Но даже тогда работодатель не возместил задолженность, а только пригрозил уволить по статье. Владислав Пехота, адвокат:

Работник имеет право на выплату выходного пособия в размере не менее двухнедельного среднего заработка. Если заключен срочный трудовой договор, работники имеют право на выплату не менее трех среднемесячных заработных плат в виде выходного пособия.

Если стало понятно, что задержка заработной платы носит уже хронический характер – вы вправе прервать рабочие отношения. Законодательство гласит: все заработанные средства до последней копейки должны быть выплачены на следующий день после приказа об увольнении. За неисполнение трудовых договоренностей нанимателя ждут существенные финансовые потери и долгие судебные тяжбы. Владислав Пехота:

Руководитель либо сам наниматель могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин, а на юридическое лицо данный штраф составляет до 100 базовых величин.

Чтобы защитить свои права, юристы советуют обращаться в инспекцию по труду, захватив копию трудовой книжки, контракта и расчетных листков. Однако, если вы работали по договору подряда, ситуация может усложниться. Придется еще доказать, какой объём работы вы выполняли. Потому как акты ваш заказчик может просто не подписать. Владислав Пехота:

Если наниматель нарушает трудовой договор и не выплачивает работнику заработную плату, последний имеет право на обращение в суд с требованием о взыскании заработной платы. Если зарплата не выплачивается длительное время, то работник имеет право заявить требование об индексации заработной платы.