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«Идут, не боятся». Лисы повадились в курятники в Ивацевичском районе: что рассказывают жители

06 ноября 2019 08:01
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Новости Беларуси. Незванные гости. На частные подворья в Ивацевичском районе повадились лисы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звери приходят к жилым домам ежедневно. И после каждого такого визита хозяева не досчитываются домашних животных.

«Идут, не боятся». Лисы повадились в курятники в Ивацевичском районе: что рассказывают жители-1

Например, жительница деревни Гощево рыжую плутовку обнаружила в собственном сарае. В какой-то момент оттуда подозрительно начали исчезать куры. В общей сложности добычей лисы стали не только они, а еще петух и дикие утки, рассказывает хозяйка. О домашних птицах теперь напоминают только разбросанные по всему двору перья.

«Идут, не боятся». Лисы повадились в курятники в Ивацевичском районе: что рассказывают жители-4

Екатерина Савич, жительница деревни Размерки:
Не одна – люди видят там одну, две. Здесь у нас одна-две. Идут, не боятся. Самое страшное, если она бешеная.

«Идут, не боятся». Лисы повадились в курятники в Ивацевичском районе: что рассказывают жители-7

Николай Басалай, председатель Стайковского сельисполкома:
Я предупредил хозяев держать курей закрытыми. В общество охотников позвонил (сейчас сезон открыт), чтобы они приняли меры и отстреливали этих лис. Потому что охотники не пойдут сами в деревню.

Сейчас жители деревни не только плотно закрывают все калитки, но и держат наготове разного рода оборонительный инвентарь. Укрепляют сараи и отвязывают собак. К вечерним визитам незванных гостей здесь готовы.

# Дикие животные # общество # Екатерина Савич # Николай Басалай # Фотофакт

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