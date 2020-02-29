«В Берлине в аэропорту нас, вообще, никак не проверяли». Что рассказывают пассажиры зарубежных авиарейсов в Минске

Первый случай Сovid-19 зафиксирован в Минске на минувшей неделе, напомнили в программе «Большой город» . Теперь задача – не допустить распространения коронавируса.

Пристальное внимание уделяют прилетевшим из городов, где есть крупные пересадочные узлы, возможен транзит из КНР и потенциально опасных стран Юго-Восточной Азии. Проверяют и прилетевших из Европы. Усилен контроль и на границах с соседними странами – Эстонией, Литвой и Польшей.

Женщина: В Берлине в аэропорту нас, вообще, никак не проверяли. Я там даже не видела людей в повязках. Буквально пара человек, частных рейсов. А здесь нас проверяли.

Женщина:

Я прилетела рейсом из Милана. Вообще, я была в городе Комо, это немножко севернее, там нет ни одного заражённого, но люди, конечно же, боятся. Опять же, не все ходят в масках, но, например, бары, рестораны, магазины, в основном, работают только до 6 вечера.

Очень хорошо, что берутся стразу тесты, потому что это безопасность не только моя, но и моих близких.

Также в программе рассказали:

– что делать, чтобы не заразиться коронавирусом

– где провериться на коронавирус и какие меры профилактики принять дома

– как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать

– какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске

Смотрите 1 марта в 10.30 на СТВ.