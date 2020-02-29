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«В Берлине в аэропорту нас, вообще, никак не проверяли». Что рассказывают пассажиры зарубежных авиарейсов в Минске

29 февраля 2020 13:47
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Первый случай Сovid-19 зафиксирован в Минске на минувшей неделе, напомнили в программе «Большой город». Теперь задача – не допустить распространения коронавируса.

«Во всех белорусских пунктах пропуска уделяют повышенное внимание состоянию здоровья пересекающих границу граждан»

Особый режим работы – в Национальном аэропорту Минск.

Что сейчас происходит в минском аэропорту? Как делают тесты на коронавирус

«В Берлине в аэропорту нас, вообще, никак не проверяли». Что рассказывают пассажиры зарубежных авиарейсов в Минске -1

Пристальное внимание уделяют прилетевшим из городов, где есть крупные пересадочные узлы, возможен транзит из КНР и потенциально опасных стран Юго-Восточной Азии. Проверяют и прилетевших из Европы. Усилен контроль и на границах с соседними странами – Эстонией, Литвой и Польшей.

«В Берлине в аэропорту нас, вообще, никак не проверяли». Что рассказывают пассажиры зарубежных авиарейсов в Минске -4

Женщина:
В Берлине в аэропорту нас, вообще, никак не проверяли. Я там даже не видела людей в повязках. Буквально пара человек, частных рейсов. А здесь нас проверяли.

«В Берлине в аэропорту нас, вообще, никак не проверяли». Что рассказывают пассажиры зарубежных авиарейсов в Минске -7

Женщина:
Я прилетела рейсом из Милана. Вообще, я была в городе Комо, это немножко севернее, там нет ни одного заражённого, но люди, конечно же, боятся. Опять же, не все ходят в масках, но, например, бары, рестораны, магазины, в основном, работают только до 6 вечера.

Очень хорошо, что берутся стразу тесты, потому что это безопасность не только моя, но и моих близких.

Также в программе рассказали:

– что делать, чтобы не заразиться коронавирусом

– где провериться на коронавирус и какие меры профилактики принять дома

– как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать

– какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске

Смотрите 1 марта в 10.30 на СТВ.

# Коронавирус # общество

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