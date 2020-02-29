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«Во всех белорусских пунктах пропуска уделяют повышенное внимание состоянию здоровья пересекающих границу граждан»

29 февраля 2020 13:46
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Первый случай Сovid-19 зафиксирован в Минске на минувшей неделе, напомнили в программе «Большой город». Вирус выявили у гражданина Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациента и контактировавших с ним поместили в закрытые боксы в минской инфекционной больнице. Теперь главная задача – не допустить распространения коронавируса. Особый режим работы – в Национальном аэропорту Минск.

Что сейчас происходит в минском аэропорту? Как делают тесты на коронавирус

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Во всех белорусских пунктах пропуска пограничники сейчас уделяют повышенное внимание состоянию здоровья пересекающих границу граждан. Со сменами пограничных нарядов проведены дополнительные занятия по порядку выявления в пассажиропотоке лиц с признаками инфекционных заболеваний.

«Во всех белорусских пунктах пропуска уделяют повышенное внимание состоянию здоровья пересекающих границу граждан»-1

Также в программе рассказали:

– что делать, чтобы не заразиться коронавирусом

– где провериться на коронавирус и какие меры профилактики принять дома

– как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать

– какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске

Смотрите 1 марта в 10.30 на СТВ.

# Коронавирус # общество # Антон Бычковский

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