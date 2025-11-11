Студентов БГУИР будут обучать, как противодействовать кибератакам

Студентов белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники будут обучать способам противодействия кибератакам. В вузе открыли новую учебную лабораторию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект реализован совместно с международной компанией, которая специализируется на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих угроз. Центр станет площадкой не только для подготовки студентов. В планах – реализация программ дополнительного образования взрослых.

Работа лаборатории направлена на поиск комплексных решений для обеспечения безопасности в энергетике, промышленности, здравоохранении. Современное программное обеспечение открывает большие перспективы для образовательного процесса и позволяет решать технические задачи на примере реальных проблем и потребностей рынка. Также в БГУИР появилась отличная платформа для научно-исследовательской деятельности и подготовки университетских команд к участию в киберучениях.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: Это проблемная лаборатория, которая решает задачи понимания архитектуры работы системы в сфере кибербезопасности и решения определенных прикладных практических задач.

Дмитрий Кудревич, представитель компании по разработке систем защиты информации: Процесс обучения в области кибербезопасности строится от проблематики. Мы анализируем те новые, интересные, уникальные события, которые происходят у наших клиентов, в наших крупнейших инфраструктурах и у физических лиц. Поэтому мы на примерах будем рассматривать способы противодействия различным атакам.

В ходе презентации проекта прошел тематический брифинг. Обсуждались актуальные вопросы защиты информационного суверенитета Беларуси. Говорили и о новых возможностях при трудоустройстве для студентов с учетом их опыта, полученного в данной лаборатории. Она станет мостом между образованием и бизнесом – здесь будут решать реальные задачи предприятий под руководством лучших экспертов.

Иван Саков, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Думаю, в сегодняшней повестке дня, без сомнения, самый актуальный вопрос – это кибербезопасность в сфере государства и государственной безопасности. Потому что сегодняшняя геополитическая ситуация довольно настораживающая и вызывает сомнения и озабоченность у каждого, не только специалиста по кибербезопасности, а также у руководителя абсолютно любого предприятия.

Вопрос информационной безопасности для Беларуси в числе приоритетных. В последние годы количество хакерских атак извне заметно возросло. Потому для сохранения информационного суверенитета важно постоянно повышать уровень профессиональной подготовки кадров в области кибербезопасности.