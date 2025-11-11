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Более 800 грузовиков находятся на спецстоянках на границе с Литвой

11 ноября 2025 13:45
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В конце октября литовская сторона решила закрыть два оставшихся пункта пропуска – «Мядининкай» и «Шальчининкай» до декабря. Ответом на эту одностороннюю меру стало ограничение пересечения границы для фур с литовскими номерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 800 грузовиков находятся на спецстоянках на границе с Литвой-2

В итоге на подъезде к погранпереходам скопилось около 1 100 фур. Из соображений безопасности было принято решение об их перемещении на специально оборудованные стоянки. Там уже припарковано более 800 грузовиков. Их водители теперь могут покинуть территорию Беларуси. До разрешения ситуации автомобили будут находиться под охраной.

Более 800 грузовиков находятся на спецстоянках на границе с Литвой-4

Виктор Зубик, начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:
В ближайшее время оставшиеся транспортные средства будут размещены на этих стоянках. Стоянки специально оборудованы, охраняются, организован контрольно-пропускной режим, имеется система видеонаблюдения. Созданы все условия для обеспечения сохранности как транспортного средства, так и перемещаемого в нем товара. Водители, которые исполнили официальное письменное требование таможенных органов и разместили транспортное средство на специальной стоянке, могут покинуть территорию Республики Беларусь.

От руководства Литвы поступило предложение об урегулировании ситуации на границе с Беларусью.

# Государственная граница Беларуси # Граница # Беларусь-Литва # Государственный таможенный комитет Республики Беларусь # Виктор Зубик

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