Более 800 грузовиков находятся на спецстоянках на границе с Литвой

В конце октября литовская сторона решила закрыть два оставшихся пункта пропуска – «Мядининкай» и «Шальчининкай» до декабря. Ответом на эту одностороннюю меру стало ограничение пересечения границы для фур с литовскими номерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итоге на подъезде к погранпереходам скопилось около 1 100 фур. Из соображений безопасности было принято решение об их перемещении на специально оборудованные стоянки. Там уже припарковано более 800 грузовиков. Их водители теперь могут покинуть территорию Беларуси. До разрешения ситуации автомобили будут находиться под охраной.