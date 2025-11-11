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Классический костюм – идеальная инвестиция в гардероб. Собираем офисный аутфит со стилистом

11 ноября 2025 11:25
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Классический костюм – идеальная инвестиция в гардероб. Собираем офисный аутфит со стилистом -1

Елена Турбай, стилист:
Офисный стиль – это не просто строгие костюмы и скучные блузки. Это возможность выразить себя даже в условиях строгого дресс-кода. Я дам вам несколько советов, как собрать интересный офисный лук.

Классический костюм – это идеальная инвестиция для вашего гардероба. Обратите внимание на такие детали, как лацканы на жакете. Они должны быть скроены достаточно ровно. Жакеты могут быть абсолютно разные, как оверсайз, так и приталенные. 

В этом сезоне я советую вам присмотреться к таким цветам, как бордовый, красный, все его оттенки, коричневый смотрится очень благородно, в целом все природные оттенки.

Классический костюм – идеальная инвестиция в гардероб. Собираем офисный аутфит со стилистом -3

Не забываем, конечно же, и про верхнюю одежду. Сейчас очень актуальна модель пальто именно с воротником-стойкой. Он прибавляет элегантности и женственности в образ. Такие воротники – это отсылка к нулевым.

Подробности в видео.

# Мода # Мода в Беларуси

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