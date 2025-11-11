Классический костюм – идеальная инвестиция в гардероб. Собираем офисный аутфит со стилистом

Елена Турбай, стилист:

Офисный стиль – это не просто строгие костюмы и скучные блузки. Это возможность выразить себя даже в условиях строгого дресс-кода. Я дам вам несколько советов, как собрать интересный офисный лук.

Классический костюм – это идеальная инвестиция для вашего гардероба. Обратите внимание на такие детали, как лацканы на жакете. Они должны быть скроены достаточно ровно. Жакеты могут быть абсолютно разные, как оверсайз, так и приталенные.

В этом сезоне я советую вам присмотреться к таким цветам, как бордовый, красный, все его оттенки, коричневый смотрится очень благородно, в целом все природные оттенки.