«Стройматериалы подорожали прилично». Вырастут ли из-за этого цены на новостройки?
Новости Беларуси. В Минске в 2021 году построили почти 17 тысяч квартир, а в очереди на жилье состояли без малого 187 тысяч семей. Сколько минчан отметят новоселье в 2022 году? Как решают проблему с долгостроями и каких объектов не хватает столице? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
В Минске ежегодно строится более 600 тысяч квадратных метров жилья. Расскажите, какие на сегодня темпы, все ли по графику, учитывая экономическую ситуацию, санкции?
Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Действительно, постановлениями правительства в прошлые годы нам доводилось построить более 600 тысяч квадратных метров жилья. Но вот в прошлом году мы ввели около 900 тысяч квадратных метров жилья. На этот год постановлением правительства нам установлено 880 тысяч квадратных метров, из которых 140 тысяч – для граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий. На сегодня уже большая часть введена в эксплуатацию, это порядка 450 тысяч квадратных метров. И 95 тысяч квадратных метров – для граждан, состоящих на учете. В основном это многодетные семьи, но и не только. Строятся люди, состоящие на учете по общей очереди на предприятиях, в организациях. До конца текущего года мы планируем, что все доведенные показатели будут выполнены в полном объеме.
Илона Волынец:
То есть даже не меньше, а больше, судя по цифрам?
Ирина Гонтарева:
В прошлом году было выполнено в 1,5 раза больше от доведенного задания.
Илона Волынец:
Мы все заметили, что стройматериалы подорожали прилично. И, конечно, всех волнует вопрос: что будет с ценой на квадратный метр? Как это отразится? То, что возводилось раньше, то будет по прежней цене строиться, а то, что сейчас? Наверняка цены будут выше?
Ирина Гонтарева:
Конечно, сметная стоимость по неначатым объектам строительства рассчитывается с учетом сложившихся цен на строительные материалы. Подорожание, конечно, будет, но оно не такое глобальное, не в разы. Это проценты, планируем до 20-25 %. Но для граждан, состоящих на учете, осуществляется с пятипроцентной рентабельностью. И по Минску оно не превышает 2 000 рублей за квадратный метр. Поэтому она соразмерна с теми же ценами, что строятся в регионах нашей республики.
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