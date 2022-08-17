«Стройматериалы подорожали прилично». Вырастут ли из-за этого цены на новостройки?

Новости Беларуси. В Минске в 2021 году построили почти 17 тысяч квартир, а в очереди на жилье состояли без малого 187 тысяч семей. Сколько минчан отметят новоселье в 2022 году? Как решают проблему с долгостроями и каких объектов не хватает столице? Об этом рассказали в программе « Большой город » на СТВ.

Илона Волынец, СТВ: В Минске ежегодно строится более 600 тысяч квадратных метров жилья. Расскажите, какие на сегодня темпы, все ли по графику, учитывая экономическую ситуацию, санкции?

Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома: Действительно, постановлениями правительства в прошлые годы нам доводилось построить более 600 тысяч квадратных метров жилья. Но вот в прошлом году мы ввели около 900 тысяч квадратных метров жилья. На этот год постановлением правительства нам установлено 880 тысяч квадратных метров, из которых 140 тысяч – для граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий. На сегодня уже большая часть введена в эксплуатацию, это порядка 450 тысяч квадратных метров. И 95 тысяч квадратных метров – для граждан, состоящих на учете. В основном это многодетные семьи, но и не только. Строятся люди, состоящие на учете по общей очереди на предприятиях, в организациях. До конца текущего года мы планируем, что все доведенные показатели будут выполнены в полном объеме.

Илона Волынец:

То есть даже не меньше, а больше, судя по цифрам?

Ирина Гонтарева:

В прошлом году было выполнено в 1,5 раза больше от доведенного задания.

Илона Волынец:

Мы все заметили, что стройматериалы подорожали прилично. И, конечно, всех волнует вопрос: что будет с ценой на квадратный метр? Как это отразится? То, что возводилось раньше, то будет по прежней цене строиться, а то, что сейчас? Наверняка цены будут выше?