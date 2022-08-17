«Работы идут с опережением срока». Какие новые здания появятся в Минске?

Новости Беларуси. В Минске в 2021 году построили почти 17 тысяч квартир, а в очереди на жилье состояли без малого 187 тысяч семей. Сколько минчан отметят новоселье в 2022 году? Как решают проблему с долгостроями и каких объектов не хватает столице? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Какие здания возводят прямо сейчас, какие объекты обретут вторую жизнь? Карина Верховцева побывала на нескольких городских стройплощадках.

Карина Верховцева, корреспондент:

Новой школе присвоили 226-й номер. Здание расположилось на улице Николы Теслы среди жилых застроек. Приехав сюда, мы увидели практически завершенную картинку, но нам очень важно узнать ситуацию изнутри.

Новые просторные классы, широкие коридоры, спортивные и тренажерные залы. Нельзя упустить из виду и большой бассейн. Полностью готовы обе водные чаши и места для болельщиков.

А это пищеблок со столовой на 352 места.

Максим Синица, мастер СУ-201 ОАО «Стройтрест № 35»:

Строительство почти уже завершено. Идут последние штрихи отделки, расставляется оборудование, мебель (все парты, стулья). Ответственность большая. В школе будет учиться 1 056 человек, даже две смены будет. Уже идет набор в первые классы. Набралось 10 целых первых классов.

Тем временем в Первомайском районе растет вширь и ввысь детский технопарк. Здесь разместилось сразу несколько объектов: школа (она уже принимает учеников), лабораторный корпус (сейчас здесь идут подготовительные работы) и четырехэтажное общежитие на 300 человек (его откроют уже 1 сентября).

Андрей Русских, заместитель начальника СУ-13 ОАО «Стройтрест № 4»:

Порядка 400 человек на объекте работают. Идут сантехнические чистовые работы, электрические чистовые работы. Работы идут с опережением срока. Общежитие к 1 сентября будет готово. Сейчас идут отделочные работы, пусконаладочные, идет полным ходом сборка мебели.