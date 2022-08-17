У каждого есть свой звёздный паспорт. Как планеты влияют на судьбу человека?

Вера Позняк, корреспондент:

У каждого человека есть магия чисел, а вот разобраться в значении непросто. Сегодня мы попробуем узнать, что же говорят звезды.

Еще в школе на уроках астрономии нам говорили, что Земля вращается вокруг Солнца и своей оси, а в момент вращения проходит пояс Зодиака, который состоит из 12 всем известных знаков. Поэтому в момент нашего рождения мы можем составить так называемую небесную фотографию. Но вот о чем она говорит? Каждый хотя бы раз в жизни хотел заглянуть в будущее и наверняка читал гороскоп. Но стоит ли в него верить, мы решили спросить у минчан.

Каждое утро я слушаю радио, и там всегда есть гороскоп. Я жду не дождусь, что скажут про мой знак Зодиака и про знаки Зодиака моих близких.

Я вообще ни в какие гороскопы не верю, даже говорят, что журналистам в наказание дают гороскопы сочинять.

Я в гороскопы не верю, потому что если взять еженедельные гороскопы в интернете, то не может быть такого, что у всех Скорпионов, например, будет хороший или плохой день.

У мяне чацьвёра дзяцей, і я заўсёды аналізую іх жыццё, стан кожны дзень, прадбачу іх будучыню, чытаючы гараскоп. Асабліва, калі чытаеш кожную раніцу, то ты ўжо ведаеш, што цябе чакае, тваіх дзяцей. У Близнецов начало дня будет беспокойным, Девы смело могут заключать сделки, а вот у Раков сегодня все шансы встретить свою судьбу. Это наука или самовнушение? На помощь приходит опытный астролог.

Ольга Бочкова, астролог:

Гороскопы, которые мы читаем в интернете, в газетах, слышим по радио и телевидению, на самом деле не работают. Это стоит знать и понимать. Для составления гороскопа нужно много данных. Просто взять и сказать, что все Тельцы сегодня будут подвержены травмоопасности, так нельзя. Как же «работают» звезды? Астрология пользуется большой популярностью и считается одной из древнейших наук, согласно которой положение планет напрямую влияет на судьбу человека. Ольга Бочкова:

Астрология никак не связана с магией, это наука. Ряд предсказательных практик о взаимодействии светил небесного тела на земной мир человека. Она может нам облегчить понимание себя, помочь нам знать, как действовать в тех или иных ситуациях. Составление астрологического прогноза – это сложное математическое построение. Личный гороскоп, то есть натальная карта, формируется в момент появления человека. Чтобы составить такую схему, важно знать точное место и время вашего рождения.

Вера Позняк:

Ольга, что же такое натальная карта? Для чего она нужна? Ольга Бочкова:

Натальная карта – это звездный паспорт человека. Благодаря ей можно человека как на ладони увидеть. То истинное, что не скажешь по внешнему облику. Она показывает самую суть. Предлагаю вам составить натальную карту, взглянуть на вас изнутри. Для этого надо дата, время и место рождения. Можете увидеть своими глазами, что вы яркий представитель созвездия Дева. Луна попала тоже в этот знак, хотя за 2,5 суток она обходит весь Зодиак, могла находиться в 12 разных областях. Элементарно, чтобы эмоционально было вам комфортно, вам важно, чтобы все вокруг было по полочкам, обязательно честные взаимоотношения. Вера Позняк:

Как натальная карта, которую вы составили, может мне пригодиться в жизни?