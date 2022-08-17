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Свислочь вышла из берегов, а жильцов пришлось эвакуировать. Как Минск «предчувствовал» начало войны?

17 августа 2022 14:00
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Последние месяцы накануне войны Минск словно чувствовал неладное. Зима 1941-го выдалась снежной. Свислочь, которая и без того нередко затапливала прибрежную часть парка Горького, той весной в буквальном смысле вышла из себя.

Свислочь вышла из берегов, а жильцов пришлось эвакуировать. Как Минск «предчувствовал» начало войны?-1

Жильцов из затопленных квартир пришлось эвакуировать. Чтобы решить эту проблему, городские власти приняли решение вырыть Комсомольское озеро. Торжественное открытие было назначено на роковой день – 22 июня.

Свислочь вышла из берегов, а жильцов пришлось эвакуировать. Как Минск «предчувствовал» начало войны?-4

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Института истории Академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:
Буквально накануне немецкого нападения в Минск с большими гастролями прибыла трупа Малого художественного театра. И на сцене Дома Красной Армии они в вечер перед немецким нападением давали спектакль «Школа злоречия».

Свислочь вышла из берегов, а жильцов пришлось эвакуировать. Как Минск «предчувствовал» начало войны?-7

Кстати, на этом спектакле в ложе для высоких гостей присутствовал и командующий Западным особым военным округом генерал армии Павлов. Настолько был увлечен спектаклем, что потребовал его не беспокоить. В итоге все звонки из штаба округа прошли мимо командующего.

Свислочь вышла из берегов, а жильцов пришлось эвакуировать. Как Минск «предчувствовал» начало войны?-10

24 июня 1941 года в 08:40 прозвучал сигнал воздушной тревоги, а уже через час случилась массированная бомбардировка Минска. Началась Великая Отечественная война.

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# Великая Отечественная война # общество # Сергей Третьяк # Дмитрий Павлов # Фотофакт

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