Свислочь вышла из берегов, а жильцов пришлось эвакуировать. Как Минск «предчувствовал» начало войны?

Последние месяцы накануне войны Минск словно чувствовал неладное. Зима 1941-го выдалась снежной. Свислочь, которая и без того нередко затапливала прибрежную часть парка Горького, той весной в буквальном смысле вышла из себя.

Жильцов из затопленных квартир пришлось эвакуировать. Чтобы решить эту проблему, городские власти приняли решение вырыть Комсомольское озеро. Торжественное открытие было назначено на роковой день – 22 июня.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Института истории Академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:

Буквально накануне немецкого нападения в Минск с большими гастролями прибыла трупа Малого художественного театра. И на сцене Дома Красной Армии они в вечер перед немецким нападением давали спектакль «Школа злоречия».