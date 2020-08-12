Строительство жилых помещений. Какие новшества готовит 247-ой указ

С 8 января 2021 года вступает в силу Указ Президента 247 о строительстве жилых помещений, который внесет существенные изменения в нормативные акты, определяющие порядок строительства долевым способом.

Александр Костюкевич, юрист:

Согласно требованиям этого указа, в строй жилые помещения: многоквартирные, одноквартирные жилые дома будут коммунальные предприятия по капитальному строительству и также строительные организации, которые обладают собственной технической базой и специалистами, т. е. это будет подтверждено сертификатом соответствия.