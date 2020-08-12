Прямой эфир

Строительство жилых помещений. Какие новшества готовит 247-ой указ

12 августа 2020 12:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С 8 января 2021 года вступает в силу Указ Президента 247 о строительстве жилых помещений, который внесет существенные изменения в нормативные акты, определяющие порядок строительства долевым способом.  

Александр Костюкевич, юрист:  
Согласно требованиям этого указа, в строй жилые помещения: многоквартирные, одноквартирные жилые дома будут коммунальные предприятия по капитальному строительству и также строительные организации, которые обладают собственной технической базой и специалистами, т. е. это будет подтверждено сертификатом соответствия.   

Какие еще новшества? Узнаете, посмотрев видеоматериал.  

# Право # общество # Александр Костюкевич # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # Недвижимость

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Петришенко: «Давайте убережём наших детей от необдуманных шагов и поступков»
12 августа 2020 11:32

Игорь Петришенко: «Давайте убережём наших детей от необдуманных шагов и поступков»

Владимир Лебедь об ущербе от массовых беспорядков: на эти 500 тысяч рублей Минск мог бы приобрести 9 аппаратов ИВЛ
12 августа 2020 10:36

Владимир Лебедь об ущербе от массовых беспорядков: на эти 500 тысяч рублей Минск мог бы приобрести 9 аппаратов ИВЛ

Не мойте машину у водоохранных зон. Как отдохнуть на природе и не получить крупный штраф
12 августа 2020 08:35

Не мойте машину у водоохранных зон. Как отдохнуть на природе и не получить крупный штраф