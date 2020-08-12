Владимир Лебедь об ущербе от массовых беспорядков: на эти 500 тысяч рублей Минск мог бы приобрести 9 аппаратов ИВЛ

В основном разгромлена инфраструктура города. Повреждено несколько десятков остановочных пунктов, некоторые не подлежат восстановлению. Также уничтожено более сотни мусорных контейнеров. За три дня протестов на центральных улицах Минска разобрана дорожная плитка, испорчены цветочницы и скамейки в местах для отдыха. Повреждены светофоры и дорожные знаки.

Владимир Лебедь, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Они везде, то есть Каменная Горка, Уручье, центр Минска около Немиги и проспект Рокоссовского, Серебрянка. Конечно же, коммунальными службами принимаются необходимые и своевременные меры по устранению этих последствий беспорядков. Могу только сказать, что на эти 500 тысяч рублей город Минск мог бы приобрести 9 аппаратов искусственной вентиляции легких – чтобы понимать о какой сумме идет речь. Еще раз говорю, что это предварительная сумма.