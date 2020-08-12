Прямой эфир

Игорь Петришенко: «Давайте убережём наших детей от необдуманных шагов и поступков»

12 августа 2020 11:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уберечь детей от необдуманных поступков и втягивания в псевдополитические игры. Такой призыв родителям озвучил вице-премьер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко: «Давайте убережём наших детей от необдуманных шагов и поступков»-1

12 августа в правительстве обсуждали подготовку к новому учебному году. В частности, текущий ремонт выполнен во всех учреждениях образования. Введено 10 новых детских садов, еще 6 примут дошколят в ближайшее время.

Затронули вопросы оказания помощи многодетным семьям и детям-сиротам. Комфортные и равные условия обучения должны быть предоставлены всем учащимся. Но особое внимание в нынешних реалиях безопасности.

Игорь Петришенко: «Давайте убережём наших детей от необдуманных шагов и поступков»-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Я обращаюсь ко всем родителям: давайте убережем наших детей от необдуманных шагов и поступков. Молодежь вправе иметь свое мнение. Но мнение именно свое, не навязанное извне какими-то силами, втягивающими наше молодое поколение в псевдополитические игры и превращающими его в марионетку деструктивных элементов. Кому, как не вам, знающим своих детей лучше, чем кто-либо, объяснить им всю эту дикость и неправомерность происходящего. Прошу вас, обратите сейчас еще больше внимания на своих детей, родных и близких, помогите им своим мудрым советом и не дайте им встать на преступный путь.

Игорь Петришенко: «Давайте убережём наших детей от необдуманных шагов и поступков»-7

По традиции во всех регионах организовано более 350 школьных ярмарок. Кроме того, запланировано проведение выставок-продаж, в торговых центрах оформлены уголки первоклассника. Так, комплект деловой одежды для ученика начальной школы будет стоить от 70 до 230 рублей, набор канцелярских товаров и письменных принадлежностей обойдется в пределах 25-120 рублей. 

# Школы в Беларуси # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Лебедь об ущербе от массовых беспорядков: на эти 500 тысяч рублей Минск мог бы приобрести 9 аппаратов ИВЛ
12 августа 2020 10:36

Владимир Лебедь об ущербе от массовых беспорядков: на эти 500 тысяч рублей Минск мог бы приобрести 9 аппаратов ИВЛ

Не мойте машину у водоохранных зон. Как отдохнуть на природе и не получить крупный штраф
12 августа 2020 08:35

Не мойте машину у водоохранных зон. Как отдохнуть на природе и не получить крупный штраф

Здесь есть картодром, трасса для трековых автогонок и мотобольное поле. Показываем новый комплекс ДОСААФ
12 августа 2020 08:25

Здесь есть картодром, трасса для трековых автогонок и мотобольное поле. Показываем новый комплекс ДОСААФ