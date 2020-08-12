Игорь Петришенко: «Давайте убережём наших детей от необдуманных шагов и поступков»

Новости Беларуси. Уберечь детей от необдуманных поступков и втягивания в псевдополитические игры. Такой призыв родителям озвучил вице-премьер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 августа в правительстве обсуждали подготовку к новому учебному году. В частности, текущий ремонт выполнен во всех учреждениях образования. Введено 10 новых детских садов, еще 6 примут дошколят в ближайшее время.

Затронули вопросы оказания помощи многодетным семьям и детям-сиротам. Комфортные и равные условия обучения должны быть предоставлены всем учащимся. Но особое внимание в нынешних реалиях – безопасности.