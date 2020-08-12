Игорь Петришенко: «Давайте убережём наших детей от необдуманных шагов и поступков»

Новости Беларуси. Уберечь детей от необдуманных поступков и втягивания в псевдополитические игры. Такой призыв родителям озвучил вице-премьер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уберечь детей от необдуманных поступков и втягивания в псевдополитические игры. Такой призыв родителям озвучил вице-премьер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 августа в правительстве обсуждали подготовку к новому учебному году. В частности, текущий ремонт выполнен во всех учреждениях образования. Введено 10 новых детских садов, еще 6 примут дошколят в ближайшее время.
Затронули вопросы оказания помощи многодетным семьям и детям-сиротам. Комфортные и равные условия обучения должны быть предоставлены всем учащимся. Но особое внимание в нынешних реалиях – безопасности.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Я обращаюсь ко всем родителям: давайте убережем наших детей от необдуманных шагов и поступков. Молодежь вправе иметь свое мнение. Но мнение именно свое, не навязанное извне какими-то силами, втягивающими наше молодое поколение в псевдополитические игры и превращающими его в марионетку деструктивных элементов. Кому, как не вам, знающим своих детей лучше, чем кто-либо, объяснить им всю эту дикость и неправомерность происходящего. Прошу вас, обратите сейчас еще больше внимания на своих детей, родных и близких, помогите им своим мудрым советом и не дайте им встать на преступный путь.
По традиции во всех регионах организовано более 350 школьных ярмарок. Кроме того, запланировано проведение выставок-продаж, в торговых центрах оформлены уголки первоклассника. Так, комплект деловой одежды для ученика начальной школы будет стоить от 70 до 230 рублей, набор канцелярских товаров и письменных принадлежностей обойдется в пределах 25-120 рублей.