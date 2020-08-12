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Не мойте машину у водоохранных зон. Как отдохнуть на природе и не получить крупный штраф

12 августа 2020 08:35
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Дым от костра, ароматный шашлык и песни под гитару – такая, на первый взгляд, безобидная лесная романтика может влететь в копеечку. Чтобы не попасть на крупный штраф, заранее спланируйте свой пикник по всем тонкостям закона.

Татьяна Шеменкова, начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Если вы хотите отдохнуть на особо охраняемой природной территории, нужно помнить о том, что размещение палаток, палаточных городков, туристических стоянок, парковок, разведение костров – все это запрещено в неустановленных местах. Парковать в принципе транспортное средство можно только в специально предназначенных местах, на специальных парковках, если это водоохранная и прибрежная зона, то не ближе 30 метров по горизонтали от береговой линии.

Не мойте машину у водоохранных зон. Как отдохнуть на природе и не получить крупный штраф -1

Если решили намыть авто до блеска, выберите для своего занятия подходящий уголок. Ни в коем случае не мойте машину в границах водоохранных зон. Ваша мимолетная прихоть может стать губительной для водоема.

Татьяна Шеменкова:
Помните о том, что повреждать и уничтожать древесно-кустарниковую растительность ни в коем случае нельзя, разрушать муравейники, гнезда птиц, норы – все это не допускается. Не допускается самовольное изъятие видов дикорастущих растений, диких животных, относящихся к видам, включенные в Красную книгу.

Не мойте машину у водоохранных зон. Как отдохнуть на природе и не получить крупный штраф -4

Такая самовольная деятельность обернется штрафом от 20 до 50 базовых величин. Специально обустроенные зоны для отдыха – главный ориентир при выборе уютного местечка на природе. Здесь созданы все условия для релакса, регулярно производится уборка мусора и уход за территорией. А главное – наслаждаться пейзажами и палить костры законно.  

Александр Проминский, заместитель директора УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
Наши пляжи, которые находятся на обслуживании, обустроены всем необходимым для полноценного отдыха: это кабинки для переодевания, это малые архитектурные формы, беседки, комплекты лесной мебели, все они укомплектованы мангалами с урнами, также установлены скамейки, урны, детское игровое и спортивное оборудование.

Не мойте машину у водоохранных зон. Как отдохнуть на природе и не получить крупный штраф -7

Однако желающих внести дисбаланс в природный ритм по-прежнему много. Среди самых распространенных нарушений – разведение костров в запрещенных местах. Такая игра с огнем может обернуться штрафом до 12 базовых величин. Лишь уважительное отношение к окружающей среде гарантирует пикник без финансовых потерь.

# Отдых # общество # Татьяна Шеменкова # Александр Проминский # Юлия Самусенко # Фотофакт # Места отдыха

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