Строительство минского метро ускорится более чем в 3 раза

Новости Беларуси. Первые метры под землей. Историческое событие для минского местростроения. В столице начал работу новый тоннелепроходческий комплекс. Гигантскую подземную машину с французскими корнями назвали Алесей и разукрасили в цвета белорусского флага, сообщили в программе «Столичное телевидение» на СТВ.

Девять месяцев франко-белорусский альянс вынашивал идею создания своеобразного «крота»-метропроходца, способного значительно облегчить и ускорить процесс строительства третьей ветки столичной подземки.

Леонид Стухальский, начальник УП «Минскметростроя»:

Самое главное – это увеличение темпов строительства метро. Если раньше мы проходили 3 метра в сутки, то сейчас мы можем говорить уже о десяти.

Схожий тоннелепрохоческий щит строил знаменитый тоннель под проливом Ла Манш между Францией и Англией. Однако наш щит получил не только уникальную техническую начинку, но внешний дизайн.

Бернард Тероль, глава французской компании:

Вы можете заметить, что щит покрашен в цвета белорусского флага как дань уважения Беларуси, которая приобрела у нас эту установку. А так как каждый щит единственный в своем роде, так и выбрали дизайн.

«Алеся». Таким красивым женским именем назвали тоннелепроходческую махину. Обладающую совсем не женской силой, способной выгружать за сутки около пяти сотен кубометров грунта на поверхность.

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы хотели, чтобы этот комплекс назывался нашим белорусским именем. Надеемся, что благодаря этому, все у нас получится. У нас есть поручение от Главы государства завершить строительство станций в 2018.

Тоннелепроходческий комплекс будет работать закрытым способом под плотной городской застройкой. В первый месяц комплекс пройдет 50 метров под землей, в последствии темпы увеличат в 4 раза.

Чтобы в полной мере оценить масштабы покупки столичного метростроя, достаточно сказать, что доставляли в Минск тоннелепроходческий комплекс с помощью 32 большегрузных автопоездов. Восьмидесятиметровый щит выстой с двухэтажный дом, весит полтысячи тонн, что сравнимо с массой самого большого белорусского карьерного самосвала.

В настоящий момент мы находимся в самом сердце тоннелепроходческого щита. За моей спиной, снаружи, находятся те самые зубы щита, которые разрабатывают грунт, которые впоследствии при помощи специального устройства, именуемого «шнеком», направляются на ленточный конвеер, вагонетки и выходит на поверхность.