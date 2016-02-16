Последняя статистика: каждый пятый житель Минска - пенсионер

Новости Беларуси. В Минске нагрузка на население трудоспособного возраста пожилыми людьми достигла максимального значения за всю послевоенную историю. Об этом 16 февраля заявили в столичной мэрии. Сейчас каждый пятый житель Минска старше трудоспособного возраста, в то время как еще 15 лет назад им был каждый шестой. Примерно такая же тенденция характерна и для всей страны. При этом среди людей в возрасте немало тех, кто желают остаться в трудовом строю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Блеск в глазах, прямая осанка, подтянутая фигура, - словно стрелки часов для нее замедлили ход. Наталья Гайда — королева белорусской оперетты, в свои «слегка за 75» все так же блистает на сцене.

Наталья Гайда, народная артистка Беларуси:

Это моя жизнь. И мне хочется жить в этой профессии как можно дольше.

Его биография вполне могла бы лечь в основу бестселлера: успешный футболист, он воевал в Афганистане, боролся с преступностью на минских улицах и ввел в белорусскую литературу новый жанр милицейского детектива. Автор полусотни книг, политик, Николай Иванович, мог бы давно наслаждаться «заслуженным отдыхом», но в его ежедневнике и сегодня внушительный список дел.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Я не представляю себя в безделье. Хотелось работать, быть деятельным, быть в гуще событий страны. Хотелось внести свою лепту, что жизнь у нас была легче.

Лучезарной улыбкой ему обязаны больше 11 тысяч пациентов. Василию Васильевичу даже в 69 лет зарядка не нужна. Вся жизнь — в спешке. Три часа в день врач уделяет своим пациентам. Признается: хотелось бы и больше, но 24 часов в сутках ему не хватает. Василий Васильевич не просто доктор - 30 лет он руководит Витебской областной стоматологией.



Василий Варганов, главный врач Витебской областной стоматологической поликлиники:

Здоровье у меня позволяет работать. Я, как видите, до сих пор работаю без очков. А врачом буду работать пока мои пациенты скажут: «Василий Васильевич, спасибо, Вы заработали отдых».

Во многих странах Василия Варганова едва ли причислили к числу пенсионеров. Сегодня только в Беларуси, России и Узбекистане женщины выходят на отдых в 55, а мужчины — в 60 лет. В Японии, например, трудится приходится до 70 лет.