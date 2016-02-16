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Последняя статистика: каждый пятый житель Минска - пенсионер

16 февраля 2016 17:22
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Новости Беларуси. В Минске нагрузка на население трудоспособного возраста пожилыми людьми достигла максимального значения за всю послевоенную историю. Об этом 16 февраля заявили в столичной мэрии. Сейчас каждый пятый житель Минска старше трудоспособного возраста, в то время как еще 15 лет назад им был каждый шестой. Примерно такая же тенденция характерна и для всей страны. При этом  среди людей в возрасте немало тех, кто желают остаться в трудовом строю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Блеск в глазах, прямая осанка, подтянутая фигура, - словно стрелки часов для нее замедлили ход. Наталья Гайда — королева белорусской оперетты, в свои «слегка за 75» все так же блистает на сцене.

Наталья Гайда, народная артистка Беларуси:
Это моя жизнь. И мне хочется жить в этой профессии как можно дольше.

Его биография вполне могла бы лечь в основу бестселлера: успешный футболист, он воевал в Афганистане,  боролся с преступностью на минских улицах и ввел в белорусскую литературу  новый жанр милицейского детектива. Автор  полусотни книг,  политик,  Николай Иванович,  мог бы давно  наслаждаться «заслуженным  отдыхом», но в его ежедневнике и сегодня  внушительный список дел.    

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Я не представляю себя в безделье. Хотелось работать, быть деятельным, быть в гуще событий страны.   Хотелось внести свою лепту, что жизнь у нас была легче.

Лучезарной улыбкой ему обязаны больше 11 тысяч пациентов. Василию Васильевичу даже в 69 лет  зарядка не нужна. Вся жизнь — в спешке.  Три часа в день врач  уделяет своим пациентам. Признается: хотелось бы и больше, но 24 часов в сутках ему не хватает. Василий Васильевич не просто доктор -  30 лет он  руководит Витебской областной стоматологией.

Василий Варганов, главный врач Витебской областной стоматологической поликлиники:
Здоровье у меня позволяет работать. Я, как видите, до сих пор работаю без очков. А врачом буду работать пока мои пациенты скажут: «Василий Васильевич, спасибо, Вы заработали отдых».

Во многих странах Василия Варганова едва ли причислили к числу пенсионеров. Сегодня только в Беларуси, России и Узбекистане женщины выходят на отдых в 55, а мужчины — в 60 лет. В Японии, например,  трудится приходится до 70 лет. 

# общество # Николай Чергинец # Наталья Гайда # Пенсионеры # Василий Варганов

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