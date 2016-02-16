Новости Беларуси. В Минске отмечают снижение общей преступности. Об этом сегодня сообщил прокурор города Минска Сергей Хмарук. Сократилось число краж, разбоев, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и несовершеннолетними.

К слову, Минск - это единственный регион Беларуси, где наблюдается такая положительная тенденция. Однако специалисты отмечают рост тяжких и особо тяжких преступлений. В частности посягательств на жизнь, коррупционных правонарушений и деятельности по сбыту и распространению наркотиков. Но благодаря работе правоохранителей, в прошлом году удалось изъять около 100 кг наркотических веществ и ликвидировать порядка 20 интернет-магазинов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Хмарук, прокурор Минска:

Почти на 20% возросло по итогам прошлого года количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В городе зарегистрировано 64 убийства, и от них погибло 39 человек. Удивительное дело. При цифровом увеличении количества убийств количество погибших на самом деле снизилось. У нас учитываются и покушения на убийства.