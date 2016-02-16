«Олимпия», «Выбирай.by», «100 идей для Беларуси» - БРСМ подвел итоги года

Новости Беларуси. «100 идей для Беларуси», «Цветы великой Победы», студотрядовское движение. Самая крупная молодежная организация страны подвела итоги Года Молодежи. Среди сотни проектов, особое место занимает совместный с нашим телеканалом проект - «Письмо победителю». Благодаря ему, 11 тысяч маленьких белорусов написали слова благодарности героям войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Лойко, студент Белорусского государственного факультета:

Впечатления остались только самые яркие, самые положительные. Мы проездили по всей стране, побывали во всех областных центрах.

Николай Розум, студент Полоцкого государственного университета:

Свою студенческую студотрядовскую жизнь я начал на втором курсе. У нашего отряда была самая большая зарплата на стройке. Получили 14-18 млн. в зависимости от того, сколько работал и какая была выработка.

Андрей Беляков, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Нам бы очень хотелось, чтобы тот темп, который набрала молодежная политика, был продолжен. Для нас самым главным итогом года стал показатель, что наша молодежь очень талантливая.