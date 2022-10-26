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Строительство крытых теннисных кортов завершается во Фрунзенском районе. Почему этот объект называют уникальным?

26 октября 2022 20:45
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Новости Беларуси. К 2023 году во Фрунзенском районе введут в эксплуатацию инновационные крытые теннисные корты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Строительную площадку с рабочим визитом посетил мэр Минска Владимир Кухарев.

Строительство крытых теннисных кортов завершается во Фрунзенском районе. Почему этот объект называют уникальным?-1

В здании Городского центра олимпийского резерва по теннису на улице Жудро запланировано открыть 8 теннисных кортов с современным нанопокрытием. Оно позволяет тренироваться в любую погоду. Также будет оборудован большой тренажерный зал с современным спортивным оснащением. На территории будут комнаты отдыха и кафе. Предусмотрены две трибуны на более чем 600 болельщиков каждая.

Строительство крытых теннисных кортов завершается во Фрунзенском районе. Почему этот объект называют уникальным?-4

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Объект уникальный. К 31 декабря мы планируем завершить строительство объекта и ввести его. Люди ждут, и не только нашего Фрунзенского района, но и в целом в городе. Любителей достаточно сегодня. Рядом располагаются теннисные корты наши, но их мало. Востребованность сегодня есть.

Строительство крытых теннисных кортов завершается во Фрунзенском районе. Почему этот объект называют уникальным?-7

Александр Коржаневский, первый заместитель директора – главный инженер УКС Фрунзенского района:
Четыре корта «хард» и четыре корта, уникальные для Беларуси, с покрытием инновационным. В данный момент трудятся на объекте 280 человек. С каждым днем люди добавляются для того, чтобы обеспечить своевременный ввод объекта в эксплуатацию.

Строительство крытых теннисных кортов завершается во Фрунзенском районе. Почему этот объект называют уникальным?-10

Готовность объекта – 75 %. Уже проложены все инженерные коммуникации, фасад почти оформлен, завершают и благоустройство территории. Сейчас ведутся отделочные работы.

# Строительство # общество # Сергей Шкруднев # Александр Коржаневский # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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