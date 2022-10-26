Строительство крытых теннисных кортов завершается во Фрунзенском районе. Почему этот объект называют уникальным?

Новости Беларуси. К 2023 году во Фрунзенском районе введут в эксплуатацию инновационные крытые теннисные корты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Строительную площадку с рабочим визитом посетил мэр Минска Владимир Кухарев.
Новости Беларуси. К 2023 году во Фрунзенском районе введут в эксплуатацию инновационные крытые теннисные корты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Строительную площадку с рабочим визитом посетил мэр Минска Владимир Кухарев.
В здании Городского центра олимпийского резерва по теннису на улице Жудро запланировано открыть 8 теннисных кортов с современным нанопокрытием. Оно позволяет тренироваться в любую погоду. Также будет оборудован большой тренажерный зал с современным спортивным оснащением. На территории будут комнаты отдыха и кафе. Предусмотрены две трибуны на более чем 600 болельщиков каждая.
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Объект уникальный. К 31 декабря мы планируем завершить строительство объекта и ввести его. Люди ждут, и не только нашего Фрунзенского района, но и в целом в городе. Любителей достаточно сегодня. Рядом располагаются теннисные корты наши, но их мало. Востребованность сегодня есть.
Александр Коржаневский, первый заместитель директора – главный инженер УКС Фрунзенского района:
Четыре корта «хард» и четыре корта, уникальные для Беларуси, с покрытием инновационным. В данный момент трудятся на объекте 280 человек. С каждым днем люди добавляются для того, чтобы обеспечить своевременный ввод объекта в эксплуатацию.
Готовность объекта – 75 %. Уже проложены все инженерные коммуникации, фасад почти оформлен, завершают и благоустройство территории. Сейчас ведутся отделочные работы.