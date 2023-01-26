«Строительство – это номер один». Лазаревич рассказала, как ужесточат контроль за соблюдением норм охраны труда

Новости Беларуси. Контроль за нарушениями норм охраны труда ужесточат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Минске травмированных на производстве стало меньше. При этом увеличилось количество смертельных случаев. Больше всего происшествий с летальным исходом в строительной сфере.

Только с начала 2023 года погибли два работника. Это произошло на стройплощадках при падении с высоты. Поэтому приняты меры по снижению числа несчастных случаев. Руководители совместно с профсоюзами усилят систематический контроль за соблюдением норм и правил охраны труда. Работники же должны неукоснительно помнить про все требования безопасности.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Строительство – это номер один, где мы будем вести детальный учет, анализ и будем проводить внеплановые проверки. Ну и, конечно, по всем остальным отраслям тоже пройдемся, чтобы они не расслаблялись, чтобы у нас 2023 год, хоть и начался тяжело, но завершился с минимальными потерями жизней. Сами работники должны ответственно относиться к своей жизни. Если они работают на высоте, они обязаны быть экипированы.