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«Строительство – это номер один». Лазаревич рассказала, как ужесточат контроль за соблюдением норм охраны труда

26 января 2023 13:25
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Новости Беларуси. Контроль за нарушениями норм охраны труда ужесточат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Минске травмированных на производстве стало меньше. При этом увеличилось количество смертельных случаев. Больше всего происшествий с летальным исходом в строительной сфере.

«Строительство – это номер один». Лазаревич рассказала, как ужесточат контроль за соблюдением норм охраны труда-1

Только с начала 2023 года погибли два работника. Это произошло на стройплощадках при падении с высоты. Поэтому приняты меры по снижению числа несчастных случаев. Руководители совместно с профсоюзами усилят систематический контроль за соблюдением норм и правил охраны труда. Работники же должны неукоснительно помнить про все требования безопасности.

«Строительство – это номер один». Лазаревич рассказала, как ужесточат контроль за соблюдением норм охраны труда-4

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Строительство – это номер один, где мы будем вести детальный учет, анализ и будем проводить внеплановые проверки. Ну и, конечно, по всем остальным отраслям тоже пройдемся, чтобы они не расслаблялись, чтобы у нас 2023 год, хоть и начался тяжело, но завершился с минимальными потерями жизней. Сами работники должны ответственно относиться к своей жизни. Если они работают на высоте, они обязаны быть экипированы.

«Строительство – это номер один». Лазаревич рассказала, как ужесточат контроль за соблюдением норм охраны труда-7

Меры по предотвращению травматизма будут усилены на каждом предприятии. Особенно там, где произошли ЧП.

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# Трудовые отношения # общество # Надежда Лазаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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