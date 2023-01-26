Центр робототехники и искусственного интеллекта открыли в БГУ. Здесь есть даже аналог руки человека

Новости Беларуси. Робототехника и искусственный интеллект. Инновационный обучающий центр открыли в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объект создан для будущих специалистов в сферах программирования, юриспруденции и точных наук.

Возможности новой площадки позволят студентам изучать основы моделирования и программирования устройств с помощью современных технических решений. Центр оснащен макетами управления и конструкторами для сборки роботов. Среди обучающих материалов есть даже робот-манипулятор – аналог человеческой руки.