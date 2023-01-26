Центр робототехники и искусственного интеллекта открыли в БГУ. Здесь есть даже аналог руки человека
Новости Беларуси. Робототехника и искусственный интеллект. Инновационный обучающий центр открыли в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объект создан для будущих специалистов в сферах программирования, юриспруденции и точных наук.
Возможности новой площадки позволят студентам изучать основы моделирования и программирования устройств с помощью современных технических решений. Центр оснащен макетами управления и конструкторами для сборки роботов. Среди обучающих материалов есть даже робот-манипулятор – аналог человеческой руки.
Данила Елисеев, студент БГУ:
Робот может взаимодействовать напрямую с человеком. То есть я могу задать ему координаты точек, по которым он будет перемещаться и выполнять соответствующую программу, которую мы зададим. Возможности робота ограничиваются только фантазией разработчика, который будет с ним взаимодействовать.
Юрий Орлович, декан факультета прикладной математики и информатики БГУ:
Хотелось бы здесь привлечь молодежь нашу к этим процессам, которые сейчас происходят в области робототехники, к роботам как к средству обучения – именно понимание тех вещей, как работают с роботами математика, физика, логистика, потому что все это достаточно сильно взаимосвязано.
В инновационном центре планируют проводить семинары по робототехнике для преподавателей университета и обучать старшеклассников.
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