В Минске открылась выставка «Почерк мастера». Она посвящена художнику Евгению Ганкину
Новости Беларуси. В выставочном зале Музея истории белорусского кино начала работу персональная выставка «Почерк мастера». Она посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося художника-постановщика киностудии «Беларусьфильм» Евгения Ганкина, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Елена Бухал, заведующий филиалом Музея истории белорусского кино:
«Почерк мастера» – это неслучайное название, на выставке впервые собрано вместе многообразие его работ – это эскизы к различным фильмам, в которых он участвовал как мастер постановщик, его личные вещи и некоторые совершенно удивительные предметы, которые говорят о его личности, это и детские рисунки, и дружеские шаржи, и работы Ганкина уже в сатирическом журнале «Вожык».
Вклад Евгения Марковича в белорусское кино бесценен. Он причастен к созданию более двух десятков фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд белорусского кино.
Елена Бухал:
Очень много работы творческой, детальной, художественной в том числе, но и технически выверенной, потому что кино – это не только искусство, это еще и точность.
Автор решает свою композиционную и смысловую задумку ярко и мощно. Первым делом взгляд посетителей приковывает художественная часть экспозиции.
Елена Бухал:
Здесь очень много картин, но строго говоря, это эскизы к фильмам, это то, что помогало переводить язык сценария, вербальный язык, язык режиссерского замысла, который вообще руками потрогать нельзя, в визуальный язык, главный язык выразительности кино.
Евгений Ганкин родом из белорусского Полесья, в 17-летнем возрасте он отправился поступать во ВГИК. На заре своей карьеры в довоенный период ему даже удалось поработать вместе с Эйзенштейном. И принять участие в его постановке фильма «Иван Грозный». Евгений Маркович одним из первых белорусских мастеров впитал классические традиции школы кинематографа 30-х годов и перенес их в свое творчество.
Елена Бухал:
Но у Ганкина появился свой собственный стиль, это очень хорошо видно на примерах экспонатов, представленных на выставке, потому что они в большом объеме показывают отличительные черты стиля мастера, после того, как вы посетите выставку, вы узнаете Ганкина везде. Очень приятно, что его искусство сравнивали с Рубенсом: здесь у нас есть и цитаты о нем, и воспоминания. Сам Ганкин оставил своим мемуары, где он рассказывает о работе с различными деятелями культуры и очень важными для Беларуси.
Ганкин был участником Великой Отечественной войны и заслуженным деятелем искусств БССР. А еще членом редакции журнала «На экранах». Проявил себя также в области станковой и книжной графики.
Елена Бухал:
Изюминкой выставки лично для меня являются картины, созданные для ленты «Война под крышами». Он не только выстроил постановку этого фильма, но еще в кадре представлены картины, украшающие интерьер сцены, и Евгений Ганкин создал эти картины самостоятельно, они очень цветные и очень стилизаторски хорошо сделанные, работают в черно-белом кадре, это удивительное впечатление.
У посетителей выставки есть уникальная возможность посмотреть фрагменты фильмов именитого художника-постановщика и сравнить, как выстроен кадр с тем, что они видят в пространстве. Прекрасный шанс взглянуть на кино не со стороны зрителя, а со стороны создателя.
Елена Бухал:
Еще замечательные два предмета у нас представлены на выставке – это эскизы к киноспектаклю «Павлинка». Насколько мы знаем, их сохранилось только два, и оба они есть у нас на выставке – только ради этого, наверное, и стоит идти ее смотреть.
Выставка будет работать на протяжении всей зимы. Успейте познакомиться с работами талантливого белорусского художника-постановщика и окунуться в атмосферу советского кинематографа.
Подписывайтесь на нас в Telegram!