В Минске открылась выставка «Почерк мастера». Она посвящена художнику Евгению Ганкину

Новости Беларуси. В выставочном зале Музея истории белорусского кино начала работу персональная выставка «Почерк мастера». Она посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося художника-постановщика киностудии «Беларусьфильм» Евгения Ганкина, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Елена Бухал, заведующий филиалом Музея истории белорусского кино:

«Почерк мастера» – это неслучайное название, на выставке впервые собрано вместе многообразие его работ – это эскизы к различным фильмам, в которых он участвовал как мастер постановщик, его личные вещи и некоторые совершенно удивительные предметы, которые говорят о его личности, это и детские рисунки, и дружеские шаржи, и работы Ганкина уже в сатирическом журнале «Вожык». Вклад Евгения Марковича в белорусское кино бесценен. Он причастен к созданию более двух десятков фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд белорусского кино. Елена Бухал:

Очень много работы творческой, детальной, художественной в том числе, но и технически выверенной, потому что кино – это не только искусство, это еще и точность.

Автор решает свою композиционную и смысловую задумку ярко и мощно. Первым делом взгляд посетителей приковывает художественная часть экспозиции. Елена Бухал:

Здесь очень много картин, но строго говоря, это эскизы к фильмам, это то, что помогало переводить язык сценария, вербальный язык, язык режиссерского замысла, который вообще руками потрогать нельзя, в визуальный язык, главный язык выразительности кино. Евгений Ганкин родом из белорусского Полесья, в 17-летнем возрасте он отправился поступать во ВГИК. На заре своей карьеры в довоенный период ему даже удалось поработать вместе с Эйзенштейном. И принять участие в его постановке фильма «Иван Грозный». Евгений Маркович одним из первых белорусских мастеров впитал классические традиции школы кинематографа 30-х годов и перенес их в свое творчество.

Елена Бухал:

Но у Ганкина появился свой собственный стиль, это очень хорошо видно на примерах экспонатов, представленных на выставке, потому что они в большом объеме показывают отличительные черты стиля мастера, после того, как вы посетите выставку, вы узнаете Ганкина везде. Очень приятно, что его искусство сравнивали с Рубенсом: здесь у нас есть и цитаты о нем, и воспоминания. Сам Ганкин оставил своим мемуары, где он рассказывает о работе с различными деятелями культуры и очень важными для Беларуси. Ганкин был участником Великой Отечественной войны и заслуженным деятелем искусств БССР. А еще членом редакции журнала «На экранах». Проявил себя также в области станковой и книжной графики. Елена Бухал:

Изюминкой выставки лично для меня являются картины, созданные для ленты «Война под крышами». Он не только выстроил постановку этого фильма, но еще в кадре представлены картины, украшающие интерьер сцены, и Евгений Ганкин создал эти картины самостоятельно, они очень цветные и очень стилизаторски хорошо сделанные, работают в черно-белом кадре, это удивительное впечатление.