На месте Смолевичского гетто открыли памятник жертвам холокоста

Три тысячи узников расстреляли 13 сентября 1941 года. Памятный знак в честь убитых евреев появился по инициативе местных жителей. Идею поддержал Смолевичский райисполком, а воплотил художник Игорь Краверский, председатель комиссии Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин. Всего по инициативе этой организации было установлено свыше 150 мемориальных памятников по всей стране.

Сергей Смоляр, местный житель:

Мне мать рассказывала о тех людях, которые учили ее. Она в верхменской школе училась. И она рассказывала о тех евреях. И до самого конца своей жизни она как-то сожалела о них, очень сожалела. Потому что когда пришли сюда оккупационные войска, их всех собрали со всего района и сюда свезли. Поэтому здесь из двух тысяч (по другим источникам, три тысячи) известно только около 200 имен в «Книге памяти».