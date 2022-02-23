Алёна Ланская: «Без мужчин мы не можем, какими бы мы сильными ни казались»

Александра Каштанова, ведущая: Расскажи, что для тебя значит праздник 23 февраля? Что ты вкладываешь в такое понятие, как защитник Отечества?

Для шоу совсем необязательно ехать в Венецию, праздник прибыл прямо к нам в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь в лице очаровательной заслуженной артистки Республики Беларусь Алены Ланской.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Праздник 23 февраля, безусловно, очень знаковый для нас, для женщин, ведь без мужчин мы не можем, какими бы мы сильными ни казались, что мы и в избу горящую войдем, и коня на скаку остановим. Но всегда необходимо, чтобы рядом было сильное плечо, которое поддержит, подкорректирует твое поведение, которого ты насильно захочешь сделать счастливым.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Никто от счастья не уйдет. А что касается празднования этого дня и каких-то необычных подарков, которые ты дарила когда-либо мужчинам?

Алена Ланская:

Со школьных лет, мы же все начинали отмечать этот праздник именно тогда, конечно, поздравление мальчиков в классе всегда проходило, это какие-то кружки, песни, выпечка всегда была, сладкий стол. А сейчас, уже во взрослой жизни, если есть рядом родные и близкие мужчины, то мне кажется, достаточно просто приятных слов поддержки, потому что зачастую им так не хватает этих правильных слов: ты единственный, ты у меня молодец, защитник. Да, иногда я на тебя ругаюсь... Девочки меня поддержали, но спасибо за то, что ты есть, потому что действительно мужчинам сейчас очень сложно, особенно в то время, когда женщины такие все сильные. Мужчине очень сложно подобраться к сердцу своей любимой.

Александра Каштанова:

Что пожелаешь нашим дорогим мужчинам в этот прекрасный праздник?