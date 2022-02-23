День мужества и героизма всех поколений. 23 февраля к подножию монумента Победы в Минске возложили цветы

Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечают в Беларуси. 23 февраля в нашей стране – одна из самых ярких дат. Праздник считается днем мужества и героизма всех поколений защитников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в разных уголках страны белорусы отдают дань уважения тем, кто в нынешнее время вносит вклад в национальную безопасность государства, и вспоминают ушедших героев.

В Минске в память о погибших защитниках Отечества сотни красных роз и гвоздик легли к подножию монумента Победы. В церемонии приняли участие представители силовых структур и государственной власти, профсоюзы, общественные, молодежные и ветеранские объединения.