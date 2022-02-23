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День мужества и героизма всех поколений. 23 февраля к подножию монумента Победы в Минске возложили цветы

23 февраля 2022 10:52
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Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечают в Беларуси. 23 февраля в нашей стране – одна из самых ярких дат. Праздник считается днем мужества и героизма всех поколений защитников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День мужества и героизма всех поколений. 23 февраля к подножию монумента Победы в Минске возложили цветы-1

День мужества и героизма всех поколений. 23 февраля к подножию монумента Победы в Минске возложили цветы-3

Сегодня в разных уголках страны белорусы отдают дань уважения тем, кто в нынешнее время вносит вклад в национальную безопасность государства, и вспоминают ушедших героев.

День мужества и героизма всех поколений. 23 февраля к подножию монумента Победы в Минске возложили цветы-6

В Минске в память о погибших защитниках Отечества сотни красных роз и гвоздик легли к подножию монумента Победы. В церемонии приняли участие представители силовых структур и государственной власти, профсоюзы, общественные, молодежные и ветеранские объединения.

День мужества и героизма всех поколений. 23 февраля к подножию монумента Победы в Минске возложили цветы-9

Отдать дань памяти погибшим пришли и те, кто свою будущую жизнь решил связать с защитой родины. Головы склонили суворовцы и кадеты.

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# День защитника Отечества # общество # Фотофакт

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