Местные органы власти смогут закреплять за предприятиями территорию, которая нуждается в благоустройстве

Новости Беларуси. Порядок во всём и везде. В Беларуси планируют привлекать дополнительные силы для благоустройства и поддержания порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 ноября поправки в соответствующий законопроект в первом чтении рассмотрели в Палате представителей.
Согласно документу, местные органы власти могут закреплять, к примеру, за предприятиями дополнительную территорию, которая нуждается в благоустройстве. А вот размеры и границы таких площадей будет определять местная власть.
Кстати, в законопроекте речь идет и о физических лицах. Но, как отметили авторы документа, они постараются сделать так, что «вменяться в обязанности» такие участки будут исходя из объективных условий и возможностей.
Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Эта обязанность сегодня была предусмотрена – это закрепление фактически тротуара, который прилегает к твоему забору, который, грубо говоря, очерчивает границы твоего участка. Дается полномочие и право сегодня Администрации района уточнять, как это будет.
Конкретные механизмы закрепления будут, конечно, определены, потому что должны быть единые правила, единые подходы. Они будут прописаны в постановлении Совета министров, которое будет определять правила благоустройства и содержания территорий, населенных пунктов республики.
Парламентарии готовят изменения и в другие документы. К примеру, поправки коснутся Лесного кодекса и закона о «Растительном мире». Ряд новшеств вносится в договор о присоединении к ЕАЭС Кыргызстана. Это касается продления сроков модернизации таможенных пунктов пропуска.