Местные органы власти смогут закреплять за предприятиями территорию, которая нуждается в благоустройстве

Новости Беларуси. Порядок во всём и везде. В Беларуси планируют привлекать дополнительные силы для благоустройства и поддержания порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 ноября поправки в соответствующий законопроект в первом чтении рассмотрели в Палате представителей. Согласно документу, местные органы власти могут закреплять, к примеру, за предприятиями дополнительную территорию, которая нуждается в благоустройстве. А вот размеры и границы таких площадей будет определять местная власть.

Кстати, в законопроекте речь идет и о физических лицах. Но, как отметили авторы документа, они постараются сделать так, что «вменяться в обязанности» такие участки будут исходя из объективных условий и возможностей.