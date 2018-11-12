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Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок

12 ноября 2018 12:54
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Искусственно выращенные камни по чистоте и прочности не уступают натуральным. А стоят в разы дешевле. В этой сфере у нас большие перспективы.

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок-1

Именно в Беларуси началось производство искусственных алмазов. Правда, долго идее не хватало высоких технологий.

Оборудованием и опытом поделились ювелиры из Костромы. Этот город славится традициями и сильной школой мастеров. Так родился белорусско-российский бренд украшений.

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок-4

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок-6

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок-8

Флун Гумеров, президент российской ювелирной компании:
Мы выходим на новый уровень. Именно, как работает кооперация.

Несколько лет назад в Гонконге наши изделия получили Гран-при за лучшее дизайнерское решение среди более 350 работ из 170 стран мира.

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок-11

Источником вдохновения для первой коллекции с белорусскими бриллиантами стало изобразительное искусство.

Дизайнер Анна Заяц за основу взяла картины Виталия Цвирко «Коложа» и Гавриила Ващенко «Материнские крылья». Так на серьгах появились грациозные аисты и нежные васильки.

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок-14

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок-16

Примерить эксклюзивные украшения выпала честь финалисткам конкурса «Мисс Беларусь».

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок-19

Марина Фомина, модель:
Дизайн не похож ни на одни другие украшения.

Можно найти что-то родное, изысканное. Это очень красиво и высокодуховно – главное.

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок-22

Екатерина Бахнова, модель:
Большая гордость за нашу страну, за наше производство. Это то, что наши женщины носят и чувствуют себя самыми красивыми.

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок-25

Максим Бор, генеральный директор белорусского предприятия:
Мы можем выпускать камни, кристаллы. По-природному, они называются фантазийных цветов: и жёлтые, и розовые, и голубые. Но, всё-таки, для наших женщин привычнее, что бриллиант должен быть бесцветным. Поэтому начали с линейки бесцветных.

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок-28

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок-30

Сегодня в мире всего пять компаний, которые выращивают алмазы. А в ассортименте отечественного производителя уже около 150 позиций.

В планах – покорять не только рынки Союзного государства, но и Европы, и Америки.

За рубежом нет стереотипов по поводу искусственных камней, а вот для нашей публики такая роскошь в новинку.

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок-33

Флун Гумеров:

За искусственными алмазами большое будущее.

Несколько десятков лет назад ещё никто не обращал внимания на искусственно выращенный жемчуг. А сегодня никто не задаёт вопросы, это будет востребовано, особенно – среди молодёжи, которая относится трепетно к охране природы.

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок-36

Прекрасным дополнением к проекту стала выставка костромских ювелирных изделий.

Посмотреть на высокое искусство можно будет до 9 декабря в Национальном художественном музее.

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок-39

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок-41

Светлана Анейко, учёный секретарь Национального художественного музея РБ:
Ценность в данном случае заключается в том, из чего они сделаны. Это драгоценные металлы.

Техника исполнения – так называемая скань. Известна еще с IX века. Когда очень тонкую нить выплетают из металла, её можно закручивать разными способами и создавать по-настоящему широкие ажурные узоры.

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок-44

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок-46

У нас есть все шансы стать ювелирной столицей!

# Мода # общество # Флун Гумеров

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