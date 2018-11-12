Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок

Искусственно выращенные камни по чистоте и прочности не уступают натуральным. А стоят в разы дешевле. В этой сфере у нас большие перспективы.

Оборудованием и опытом поделились ювелиры из Костромы. Этот город славится традициями и сильной школой мастеров. Так родился белорусско-российский бренд украшений.

Именно в Беларуси началось производство искусственных алмазов. Правда, долго идее не хватало высоких технологий.

Несколько лет назад в Гонконге наши изделия получили Гран-при за лучшее дизайнерское решение среди более 350 работ из 170 стран мира.

Флун Гумеров, президент российской ювелирной компании: Мы выходим на новый уровень. Именно, как работает кооперация.

Дизайнер Анна Заяц за основу взяла картины Виталия Цвирко «Коложа» и Гавриила Ващенко «Материнские крылья». Так на серьгах появились грациозные аисты и нежные васильки.

Можно найти что-то родное, изысканное. Это очень красиво и высокодуховно – главное.

Марина Фомина, модель: Дизайн не похож ни на одни другие украшения.

Екатерина Бахнова, модель: Большая гордость за нашу страну, за наше производство. Это то, что наши женщины носят и чувствуют себя самыми красивыми.

Максим Бор, генеральный директор белорусского предприятия: Мы можем выпускать камни, кристаллы. По-природному, они называются фантазийных цветов: и жёлтые, и розовые, и голубые. Но, всё-таки, для наших женщин привычнее, что бриллиант должен быть бесцветным. Поэтому начали с линейки бесцветных.

Сегодня в мире всего пять компаний, которые выращивают алмазы. А в ассортименте отечественного производителя уже около 150 позиций.

В планах – покорять не только рынки Союзного государства, но и Европы, и Америки.

За рубежом нет стереотипов по поводу искусственных камней, а вот для нашей публики такая роскошь в новинку.