Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок

Искусственно выращенные камни по чистоте и прочности не уступают натуральным. А стоят в разы дешевле. В этой сфере у нас большие перспективы.
Искусственно выращенные камни по чистоте и прочности не уступают натуральным. А стоят в разы дешевле. В этой сфере у нас большие перспективы.
Именно в Беларуси началось производство искусственных алмазов. Правда, долго идее не хватало высоких технологий.
Оборудованием и опытом поделились ювелиры из Костромы. Этот город славится традициями и сильной школой мастеров. Так родился белорусско-российский бренд украшений.
Флун Гумеров, президент российской ювелирной компании:
Мы выходим на новый уровень. Именно, как работает кооперация.
Несколько лет назад в Гонконге наши изделия получили Гран-при за лучшее дизайнерское решение среди более 350 работ из 170 стран мира.
Источником вдохновения для первой коллекции с белорусскими бриллиантами стало изобразительное искусство.
Дизайнер Анна Заяц за основу взяла картины Виталия Цвирко «Коложа» и Гавриила Ващенко «Материнские крылья». Так на серьгах появились грациозные аисты и нежные васильки.
Примерить эксклюзивные украшения выпала честь финалисткам конкурса «Мисс Беларусь».
Марина Фомина, модель:
Дизайн не похож ни на одни другие украшения.
Можно найти что-то родное, изысканное. Это очень красиво и высокодуховно – главное.
Екатерина Бахнова, модель:
Большая гордость за нашу страну, за наше производство. Это то, что наши женщины носят и чувствуют себя самыми красивыми.
Максим Бор, генеральный директор белорусского предприятия:
Мы можем выпускать камни, кристаллы. По-природному, они называются фантазийных цветов: и жёлтые, и розовые, и голубые. Но, всё-таки, для наших женщин привычнее, что бриллиант должен быть бесцветным. Поэтому начали с линейки бесцветных.
Сегодня в мире всего пять компаний, которые выращивают алмазы. А в ассортименте отечественного производителя уже около 150 позиций.
В планах – покорять не только рынки Союзного государства, но и Европы, и Америки.
За рубежом нет стереотипов по поводу искусственных камней, а вот для нашей публики такая роскошь в новинку.
Флун Гумеров:
За искусственными алмазами большое будущее.
Несколько десятков лет назад ещё никто не обращал внимания на искусственно выращенный жемчуг. А сегодня никто не задаёт вопросы, это будет востребовано, особенно – среди молодёжи, которая относится трепетно к охране природы.
Прекрасным дополнением к проекту стала выставка костромских ювелирных изделий.
Посмотреть на высокое искусство можно будет до 9 декабря в Национальном художественном музее.
Светлана Анейко, учёный секретарь Национального художественного музея РБ:
Ценность в данном случае заключается в том, из чего они сделаны. Это драгоценные металлы.
Техника исполнения – так называемая скань. Известна еще с IX века. Когда очень тонкую нить выплетают из металла, её можно закручивать разными способами и создавать по-настоящему широкие ажурные узоры.
У нас есть все шансы стать ювелирной столицей!