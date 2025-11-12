В Бресте устанавливают главную городскую ёлку

Города Беларуси уже погружаются в новогоднюю атмосферу. В Бресте на площади Ленина специалисты коммунальных служб приступили к монтажу главной елки. Процесс этот трудоемкий и занимает немало времени, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде чем главный символ Нового года предстанет во всей красе, собирают металлический каркас. Далее устанавливают ветви и освещение. И только после этого 24-метровую ель украшают игрушками. Рядом с новогодним деревом зальют каток. В этом году – впервые из настоящего льда. Появятся и новые локации.

Андрей Гашев, генеральный директор Брестского городского ЖКХ:

В городе Бресте у нас 28 локаций, где будут установлены елки. Специалисты, которые занимаются данной работой, – коммунальный службы. Это непосредственно «Брестское ДЭП», что касается монтажа каркаса. Также специалисты «Коммунальника», которые, где у нас есть каркасы, где используется живая хвоя, который занимаются непосредственно его украшением. Из 28 локаций две – это локации, которые будут у нас новые. Сквер Жукова, которую мы сейчас активно благоустраиваем. И вторая локация – это непосредственно сквер Папанина, который являлся знаковым объектом в рамках Года благоустройства.

Накануне Рождества и Нового года праздничное убранство появляется повсеместно. Приближается время, когда не устоять перед чарами атмосферы искренней радости и веселья.