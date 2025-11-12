Полезные новинки! Белорусские учёные планируют производить хумус из люпина

На прилавках вскоре появится полезная новинка. Белорусские ученые предлагают производить хумус из люпина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На прилавках вскоре появится полезная новинка. Белорусские ученые предлагают производить хумус из люпина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее в нашей стране не выпускали пищевые продукты из этого растения, поскольку высокое содержание алкалоидов придавало им горечь. Однако благодаря усилиям специалистов удалось устранить этот недостаток. К тому же внедрение ультразвуковых технологий позволит почти вдвое сократить время обработки люпина.
Дмитрий Зайченко, заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
Мы уже разработали разные виды продуктов, тот же аналог хумуса, экструзионные продукты. То есть это продукты, которые за счет того, что у них высокое содержание белка, могут считаться продуктами – источниками белка. Сейчас этот продукт набирает популярность у нас в республике.
Аграрная наука также активно работает над новыми сортами картофеля. Изменения в потребительских предпочтениях заметны: белорусы стали реже его употреблять в чистом виде, выбирая картофелепродукты. В связи с этим ученые направили усилия на создание сортов, идеально подходящих для переработки.
Вадим Маханько, генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук по картофелеводству и плодоовощеводству:
Если говорить про новые сорта картофеля, то каждый новый сорт – это новый вкус. Но во всех сортах мы стараемся сохранить именно вкус традиционного белорусского картофеля. Он никогда не будет водянистым. Он более мучнистый по консистенции.
Кроме того, отечественные специалисты предложили альтернативу оливковому маслу из рапса. Новая технология низкотемпературного извлечения позволяет получать нерафинированный продукт, который может стать отличным дополнением к овощным салатам.