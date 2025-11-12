Полезные новинки! Белорусские учёные планируют производить хумус из люпина

Ранее в нашей стране не выпускали пищевые продукты из этого растения, поскольку высокое содержание алкалоидов придавало им горечь. Однако благодаря усилиям специалистов удалось устранить этот недостаток. К тому же внедрение ультразвуковых технологий позволит почти вдвое сократить время обработки люпина.

Дмитрий Зайченко, заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:

Мы уже разработали разные виды продуктов, тот же аналог хумуса, экструзионные продукты. То есть это продукты, которые за счет того, что у них высокое содержание белка, могут считаться продуктами – источниками белка. Сейчас этот продукт набирает популярность у нас в республике.

Аграрная наука также активно работает над новыми сортами картофеля. Изменения в потребительских предпочтениях заметны: белорусы стали реже его употреблять в чистом виде, выбирая картофелепродукты. В связи с этим ученые направили усилия на создание сортов, идеально подходящих для переработки.