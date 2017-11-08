Прямой эфир

Стресс-тесты подтвердили надежность Белорусской АЭС: комментарий МЧС

08 ноября 2017 15:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 8 ноября журналистам озвучили результаты проверки стойкости строящейся атомной электростанции к внешним воздействиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учения на Белорусской АЭС: как это было

Специалисты исследовали устойчивость АЭС в случае затоплений, землетрясений и других экстремальных погодных условий. Подобные стресс-тесты в мире стали проводить после аварии на японской «Фукусиме». В Беларуси они прошли впервые. Использовалась европейская методология.

Стресс-тесты подтвердили надежность Белорусской АЭС: комментарий МЧС-1

Ольга Луговская, начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Республики Беларусь:
Выводы мы получили следующие: Белорусская атомная электростанция устойчива к возникновению сходных событий, подобных произошедшим на «Фукусиме». Системы безопасности разработаны с учетом всестороннего рассмотрения внешних событий.

В открытом доступе доклад будет размещен в ближайшие дни.

Думаю, что сегодня-завтра его разместим. Спешки никакой нет, потому что документ есть, есть перевод этого документа на английский язык. Я думаю, что для наших национальных специалистов или людей заинтересованных на русском языке его опубликуем.

Стресс-тесты подтвердили надежность Белорусской АЭС: комментарий МЧС-4

Национальный доклад по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС уже передан в Еврокомиссию.

Сформирована команда экспертов, которая будет принимать участие в рассмотрении документа. В марте 2018 года ожидается визит специалистов в Беларусь.

# общество # АЭС в Беларуси # Фотофакт # Ольга Луговская

Другие новости рубрики

Все новости
Это величайшая деятельность, которую мы приветствуем: Александр Лукашенко – Петеру Мауреру
08 ноября 2017 12:53

Это величайшая деятельность, которую мы приветствуем: Александр Лукашенко – Петеру Мауреру

Зубр Барон из столичного зоопарка стал живым талисманом ХК «Динамо-Минск»
08 ноября 2017 12:48

Зубр Барон из столичного зоопарка стал живым талисманом ХК «Динамо-Минск»

Какие предметы в доме занимают лидерство по количеству бактерий и как правильно провести генеральную уборку?
08 ноября 2017 12:15

Какие предметы в доме занимают лидерство по количеству бактерий и как правильно провести генеральную уборку?