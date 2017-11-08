Стресс-тесты подтвердили надежность Белорусской АЭС: комментарий МЧС

Новости Беларуси. 8 ноября журналистам озвучили результаты проверки стойкости строящейся атомной электростанции к внешним воздействиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учения на Белорусской АЭС: как это было
Специалисты исследовали устойчивость АЭС в случае затоплений, землетрясений и других экстремальных погодных условий. Подобные стресс-тесты в мире стали проводить после аварии на японской «Фукусиме». В Беларуси они прошли впервые. Использовалась европейская методология.
Ольга Луговская, начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Республики Беларусь:
Выводы мы получили следующие: Белорусская атомная электростанция устойчива к возникновению сходных событий, подобных произошедшим на «Фукусиме». Системы безопасности разработаны с учетом всестороннего рассмотрения внешних событий.
В открытом доступе доклад будет размещен в ближайшие дни.
Думаю, что сегодня-завтра его разместим. Спешки никакой нет, потому что документ есть, есть перевод этого документа на английский язык. Я думаю, что для наших национальных специалистов или людей заинтересованных на русском языке его опубликуем.
Национальный доклад по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС уже передан в Еврокомиссию.
Сформирована команда экспертов, которая будет принимать участие в рассмотрении документа. В марте 2018 года ожидается визит специалистов в Беларусь.