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Зубр Барон из столичного зоопарка стал живым талисманом ХК «Динамо-Минск»

08 ноября 2017 12:48
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Зубр стал талисманом хоккейного клуба «Динамо» еще в 80-ые годы. Выбор на это животное пал не случайно, ведь оно символизирует Беларусь. А именитый клуб представляет нашу страну на международной арене. 

Зубр Барон из столичного зоопарка стал живым талисманом ХК «Динамо-Минск»-1

Изображение зубра можно встретить и на форме хоккеистов, и на логотипе. А на зрительных трибунах публику любит развлекать забавный костюмированный персонаж в виде этого животного. 

Но теперь у «динамовцев» появился и живой талисман. С этого сезона хоккейный клуб «Динамо-Минск» взял опеку над зубром по кличке Барон, который проживает в зоопарке.

Между собой сотрудники зоопарка именуют Барона Сан Санычем. Он не только талисман хоккейного клуба и просто красавец, но и глава семейства. Рядом  с волотом всегда находится его спутница по кличке Барышня.

Зубр Барон из столичного зоопарка стал живым талисманом ХК «Динамо-Минск»-4

О принадлежности Барона к «динамовской семье» говорит табличка, которая расположена у вольера. Но вскоре связь талисмана с хоккейным клубом станет более заметной. 

Зубр Барон из столичного зоопарка стал живым талисманом ХК «Динамо-Минск»-7

Участники клуба, несмотря на занятость, планируют навещать своего подопечного и приносить ему различные вкусности. А больше всего зубр любит лакомиться морковью и яблоками.

«Динамовцы» надеются, что живой талисман обязательно принесет им удачу. А мы, в свою очередь, желаем нашим хоккеистам ярких и красивых побед!

# общество # Человек и животные # Фотофакт # Егор Шарангович

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