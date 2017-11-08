Зубр Барон из столичного зоопарка стал живым талисманом ХК «Динамо-Минск»

Зубр стал талисманом хоккейного клуба «Динамо» еще в 80-ые годы. Выбор на это животное пал не случайно, ведь оно символизирует Беларусь. А именитый клуб представляет нашу страну на международной арене.
Зубр стал талисманом хоккейного клуба «Динамо» еще в 80-ые годы. Выбор на это животное пал не случайно, ведь оно символизирует Беларусь. А именитый клуб представляет нашу страну на международной арене.
Изображение зубра можно встретить и на форме хоккеистов, и на логотипе. А на зрительных трибунах публику любит развлекать забавный костюмированный персонаж в виде этого животного.
Но теперь у «динамовцев» появился и живой талисман. С этого сезона хоккейный клуб «Динамо-Минск» взял опеку над зубром по кличке Барон, который проживает в зоопарке.
Между собой сотрудники зоопарка именуют Барона Сан Санычем. Он не только талисман хоккейного клуба и просто красавец, но и глава семейства. Рядом с волотом всегда находится его спутница по кличке Барышня.
О принадлежности Барона к «динамовской семье» говорит табличка, которая расположена у вольера. Но вскоре связь талисмана с хоккейным клубом станет более заметной.
Участники клуба, несмотря на занятость, планируют навещать своего подопечного и приносить ему различные вкусности. А больше всего зубр любит лакомиться морковью и яблоками.
«Динамовцы» надеются, что живой талисман обязательно принесет им удачу. А мы, в свою очередь, желаем нашим хоккеистам ярких и красивых побед!