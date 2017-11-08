Какие предметы в доме занимают лидерство по количеству бактерий и как правильно провести генеральную уборку?
Сияющей чистоте в доме всегда предшествует кропотливая и тщательная уборка. В одну из столичных квартир мы пригласили настоящего «мойдодыра» – представителя клининговой компании, которая о порядке знает все и даже больше. Сегодня выясним, где в наших гнездышках скрывается грязь. Первым делом отправляемся на кухню.
Оказывается, лидерство по количеству бактерий уверенно удерживает кухонная губка!
Этот маленький кусочек поролона содержит в себе примерно 10 млн. бактерий, что в 200 тыс. раз больше, чем на унитазе. Не удивительно, что менять ее рекомендуют не реже 1 раза в 2 недели.
Переходим к раковине.
Здесь влажная среда, которая способствует образованию бактерий и микробов, поэтому обрабатывать ее нужно каждый день.
Разделочная доска и кухонные полотенца, фасады шкафов и вентиляционные решетки – пользуются не меньшей популярностью у домашних вредителей.
Стоит обратить внимание на резиновый уплотнитель на холодильнике, который скапливает много пыли и остатков еды.
Согласить, хозяюшки, многие из нас даже не додумываются пройтись тряпкой в этой зоне холодильника. Чистим уплотнитель зубной щеткой смоченной в перекиси водорода или в обычном мыльном растворе.
В жилых комнатах стоит обратить внимание не только на открытые поверхности и телевизор, но и на такой предмет, как пульт. Избавится от пыли вам поможет обычная ватная палочка.
Промокните ее спиртом и протрите между кнопками – стерильность гарантирована!
Многие даже не задумываются при уборке о комнатных растениях, на которых тоже оседает пыль. можно вытереть влажной салфеткой.
Если в спальне мы проводим меньше всего времени – это не значит, что там самая безопасная зона обитания. В детской комнате особое внимание следует уделить книжным полкам – протираем их сухой тряпкой. В идеале при генеральной уборке – освободить полки и «умыть» каждую книгу по отдельности.
Клавиатура ноутбука собирает много пыли. Можно убрать ее феном или протереть тряпкой.
Уютно располагаются микробы и бактерии в ванной комнате и туалете. Сидение унитаза, емкость для ершика, душевые дверцы – в первую очередь требуют тщательной дезинфекции. Из-за влажной среды дождик собирает на себе много микробов. Его нужно дезинфицировать. Душевую шторку обрабатываем нашатырным спиртом.
Не стоит забывать и про дверные ручки: их следует вытирать влажной тряпкой! Уделяем внимание выключателям. Протираем влажной тряпкой.
Средства связи, как ничто другое, нуждаются в чистке!
Грязь, пыль, частички кожи, волосы, шерсть, налет жира, крошки чего только не найдешь в самых неожиданных местах нашего жилища. Поэтому с постоянной периодичностью, а не время от времени, устраивайте ему «большую стирку»!