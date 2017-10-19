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Учения на Белорусской АЭС: как это было

19 октября 2017 18:39
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Новости Беларуси. Даже самый невероятный сценарий отработан: 19 октября завершилось учение по реагированию на радиационные аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные тренировки обязательны в странах, где возводятся ядерные объекты.

В населенных пунктах вблизи строящейся Белорусской АЭС сегодня наблюдали за необычной картиной.

Учения на Белорусской АЭС: как это было-1

Тихая деревушка с видом на стройку века – вот краткое описание Бобровников. Живут здесь 80 человек. Вот, к примеру, Анна Константиновна. Вместе с семьей хозяйка перебралась сюда более 30 лет назад.

Об учениях узнала накануне – спасатели адресно проинформировали местных жителей.

Учения на Белорусской АЭС: как это было-4

Анна Петрик, жительница деревни Бобровники:
Это нам раздавали. Предупреждали что делать, когда будет это обучение, чтобы не волновались.

Учения на Белорусской АЭС: как это было-7

В учебно-тренировочном центр Белорусской АЭС все почти по-настоящему, разве что сценарий (подчеркнули не раз) практически невозможен. По легенде, произошла разгерметизация первого контура. Радиоактивная среда вышла в атмосферу.

Учения на Белорусской АЭС: как это было-10

Учения на Белорусской АЭС: как это было-12

Учения на Белорусской АЭС: как это было-14

На месте – комиссия станции по ЧС. Действия отрабатываются на блочном пульте: тренажер точь-в-точь повторяет оригинальный пульт управления станции.

Учения на Белорусской АЭС: как это было-17

А мы возвращаемся в Бобровники. На выезде из деревни – сборный эвакуационный пункт. Операция началась после массового оповещения населения.

Учения на Белорусской АЭС: как это было-20

Роль местных жителей исполняют статисты. Группы регистрируют, а затем выдают удостоверения.

Учения на Белорусской АЭС: как это было-23

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Еще здесь организован медицинский пункт. Жители могут получить средства защиты, пройти йодовую профилактику, а если необходимо – обратиться за помощью к психологу.

Эвакуация отрабатывается в радиусе трех километров от БелАЭС.

Следующая остановка – на границе «чистой» и «грязной» зон.

Учения на Белорусской АЭС: как это было-26

На специальном контрольно-распределительном пункте движение организовано по красному и зеленому коридору. Контроль радиационного фона осуществляется на въезде.

Учения на Белорусской АЭС: как это было-29

Зараженные автомобили отправляются на обработку, затем техника вновь проходит дозиметрическую проверку. Обработку проходят и люди, после чего группу отправляют во временный пункт размещения. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Учения на Белорусской АЭС: как это было-32

Учения на Белорусской АЭС: как это было-34

Мероприятия в Островецком районе завершили двухдневное комплексное учение. За ходом последнего наблюдали представители международных организаций, в том числе МАГАТЭ и ОДКБ, а также дипломаты.

Учения на Белорусской АЭС: как это было-37

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Это было плановое учение МЧС вместе с Минэнерго и другими министерствами и ведомствами. Показали полную готовность, если, не дай Бог, что-то случиться. Теоретически, может что-то случиться, и мы должны быть ко всяким неожиданностям готовы. Поэтому те, кто участвовал в учениях, и наблюдатели, и гости –

все отметили очень высокий уровень готовности к ликвидации.

Учения на Белорусской АЭС: как это было-40

Серия учений по реагированию, пусть даже на самые невозможные инциденты, – это строгое следование рекомендациям МАГАТЭ. Это касается всех стран, которые вводят крупные объекты ядерной энергетики. И Беларусь – не исключение.

# общество # АЭС в Беларуси # Владимир Семашко # Фотофакт # Татьяна Ревизоре # Анна Петрик

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