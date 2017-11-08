Это величайшая деятельность, которую мы приветствуем: Александр Лукашенко – Петеру Мауреру

Новости Беларуси. Официальное представительство Международного комитета Красного Креста в Минске поможет вывести отношения между организаций и нашей страной на более высокий уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представительство Международного Красного Креста откроется в Минске в 2018 году О перспективах сотрудничества 8 ноября говорили на встрече Александра Лукашенко с Петером Маурером, который возглавляет комитет с 2012 года. Среди совместных проектов Беларуси и Красного Креста гуманитарная помощь, отправленная в восточную Украину в июне 2017 года. Кроме того, международная организация активно сотрудничает с белорусским обществом. Благодаря этому восстанавливаются семьи, разъединенные в результате военных конфликтов, ведется поиск пропавших без вести, а на оздоровление приезжают дети, пострадавшие от военных действий на территории восточной Украины.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша с вами сегодняшняя работа по открытию представительства о многом говорит, и мы это очень высоко ценим. Это как раз и будет новой страницей в наших отношениях. Вы всегда рядом с людьми, которые попали в беду. Вы оказываете им гуманитарную помощь или выступаете посредником, где только возможно, по оказанию гуманитарной помощь. Вы помогаете разыскивать людей, которые попали в беду и пропали. И многие, многие другие направления в этом плане. Это величайшая деятельность, которую мы приветствуем и всегда будем поддерживать. Вы всегда на нас будете рассчитывать. Вы знаете, что мы всячески стараемся помочь людям, которые попали в беду. После конфликта в Украине, после той войны или в течение той войны, мы в нашей стране приняли порядка 150 тысяч беженцев. Обеспечили всем необходимым, чем пользуются наши граждане. Как вы понимаете, это все стоило нам значительных затрат. Но мы их не считаем, поскольку люди попали в беду. Здесь затраты вряд ли имеют какой-либо счет. Мы никогда не были в стороне от той войны, которая сейчас идет в Сирии. Мы оказывали и оказываем гуманитарную поддержку сирийскому народу, особенно детишкам. Выработали целую программу оздоровления сирийских детей в Беларуси. Мы в этом направлении будем и впредь действовать.