Попали, да не пропали. Как санкции помогли наладить жизнь белорусов

Новости Беларуси. Санкции изменили расстановку сил на белорусском рынке труда. Если в начале 2022 года работодатели говорили о нехватке кадров, то сегодня часть компаний приостановили подбор персонала. В зону турбулентности попала и сфера деревопереработки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это сегодня Лилия и Татьяна спокойно пьют чай в обеденный перерыв и строят планы на выходные. А два месяца назад, накануне 8 Марта, подруги были в полной растерянности. На предприятии, где они работали, объявили, что производство ставят на паузу. В социальных сетях появилась информация, что часть работников будет уволена.

Дело в том, что предприятие свободной экономической зоны, где работали могилевчанки, изготавливало мебель для крупного бренда, который с начала весны приостановил экспорт и импорт из России и Беларуси. Найти новые рынки сбыта для таких объемов пока не удалось. На сайте предприятия указана информация о простое до изменения ситуации.

Лилия Шеремок, работник производственного предприятия:

Мы приехали, нас сократили, выплатили двухмесячные пособия, до этого два месяца были на 2/3. Все-таки какая-то была надежда, что предприятие заработает, но увы – санкции. Но безработными подруги побыли только два дня. Трудолюбивые руки, как оказалось, нужны на соседнем предприятии, которое выпускает средства гигиены. Санкционная политика его не коснулась. Производство работает без сбоев и даже планирует расширяться. С апреля здесь взяли на работу около сотни человек.

Татьяна Кушнерова, работник производственного предприятия:

Мы с подругой, я говорю: «Давай-ка мы соберемся и поедем». Приехали, тут же она посмотрела на нас: «Девочки, как?». Мы говорим: «Давайте по договору на месяц». Сейчас же в основном по договору, испытательный срок. Наверное, лучше так. Она посмотрела: «Я вижу, что вы все-таки пришли работать, давайте сразу контракт».

Снежана Чижова, юрисконсульт предприятия:

Планировали расширяться, но всегда проблема с людьми, но, когда сложилась такая ситуация по ВМГ и «Мебелайну», руководство наше совместно с руководством СЭС-4 обратилось к этим предприятиям, чтобы не терять трудовые коллективы. Сарафанное радио сработало, дали номера телефонов, и личные, и служебные. Чтобы люди не терялись, а пришли и нашли у нас работу. Вот мы за май приняли на работу 38 человек.

На предприятии не скрывают, что основным критерием подбора персонала было желание людей работать. В кадры здесь готовы инвестировать. Работников обучают и дают возможность попробовать свои силы на разных участках, чтобы выбрать работу по душе.

Снежана Чижова:

Хорошие люди нужны. Конечно, попытаемся заинтересовать и оставить их у себя. Если они захотят уйти, для этого будет причина. Конечно, будем стараться, все-таки мы бережем тот человеческий потенциал, который у нас есть.

Нет худа без добра, говорит Лилия Шеремок. Во всем нужно искать плюсы. И они есть. Например, раньше на работу она добиралась почти два часа – теперь 15 минут. На прежнем месте с конвейера женщинам приходилось ловить увесистые детали корпусной мебели, теперь в их руках подгузники. Не скрывают, делать это, конечно, легче. Люди не затаили тихую обиду, а верят, что все трудности временные, в том числе и санкции.