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Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики

31 октября 2018 14:09
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Новости Беларуси. Тему строительства качественного, а главное доступного жилья обсудили 31 октября на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики-1

Решить столь актуальный жилищный вопрос многим белорусам поможет новая стратегия развития отрасли, она рассчитана до 2025. Документ осталось лишь утвердить.

Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики-4

В основе проекта – комплексная оптимизация затрат, а также улучшение качественных характеристик возводимых сооружений. Не потеряет актуальности и строительство жилья с господдержкой.

Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики-7

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Правительством принято решение по увеличению строительства жилья для многодетных семей. В 2019 году планируем строительство не менее 10 тысяч квартир, а к 2022 году проблема будет решена, и многодетные семьи будут иметь возможность получать жилье в течение года после того, как они стали на очередь.

Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики-10

Акцент в жилищном строительстве также будет сделан на поддержке индивидуального и малоэтажного домостроения. В будущем в Беларуси начнут строить частные дома, квадратный метр в которых без отделки будет стоить порядка 300 долларов в эквиваленте.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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