Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики

Новости Беларуси. Тему строительства качественного, а главное доступного жилья обсудили 31 октября на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решить столь актуальный жилищный вопрос многим белорусам поможет новая стратегия развития отрасли, она рассчитана до 2025. Документ осталось лишь утвердить.

В основе проекта – комплексная оптимизация затрат, а также улучшение качественных характеристик возводимых сооружений. Не потеряет актуальности и строительство жилья с господдержкой.

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:

Правительством принято решение по увеличению строительства жилья для многодетных семей. В 2019 году планируем строительство не менее 10 тысяч квартир, а к 2022 году проблема будет решена, и многодетные семьи будут иметь возможность получать жилье в течение года после того, как они стали на очередь.