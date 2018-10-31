В РИКЗе перейдут на новую систему подсчета баллов

Новости Беларуси. В белорусских вузах повысится минимальный проходной порог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с новой методикой обработки результатов централизованного тестирования. Ее применят уже в этом учебном году. Новая система подсчета баллов позволит более объективно и точно оценивать знания абитуриентов.

Ни в процедуре сдачи ЦТ, ни в самих тестах ничего не изменится. Новшество заключается лишь в самой обработке результатов. Сменится математическая формула, по которой вычисляется итоговый балл.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

Это подход, который позволяет определить уровень знаний объективно. Они зависят от сложности теста и еще от каких-то моментов. Это классический научный подход, используемый во всем мире.