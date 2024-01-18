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Украина провела очередные учения у границы с Беларусью

18 января 2024 13:37
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Украинская армия продолжает военную активность возле границ Беларуси. В Черниговской области проведены масштабные маневры с участием сотен солдат и бронетехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина провела очередные учения у границы с Беларусью-1

Подразделения ВСУ отрабатывали уничтожение диверсионных групп. Для этого были использованы новые технологии: дроны-разведчики и беспилотники-камикадзе. Проверялся и функционал противопехотных инженерных сооружений. Тут стоит отметить, что на границе с нашей страной Украина установила более полумиллиона мин, прорыла около тысячи километров траншей. У границ, по некоторым сведениям, сосредоточены более 17 тысяч военнослужащих.

# Военные учения # общество

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