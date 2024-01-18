Первые фуры уже в Минске – Беларусь направит гуманитарную помощь жителям Донбасса

Гуманитарная помощь для детей Донбасса доставлена из Гомеля в столицу. Преодолен еще один отрезок на пути к адресату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медикаменты, ортопедические принадлежности, одежда, продовольствие – их собрано несколько тонн по инициативе общественного объединения «Белая Русь». Комплектуя груз, не забыли и о пожилых людях, которые оказались в зоне конфликта. На посылках для них надпись «От Беларуси с любовью». Сейчас же наши волонтеры принимают поступающие из всей Беларуси машины с гуманитарным грузом, собранным в различных регионах нашей страны.

Наталия Юнцевич, студентка Белорусского государственного экономического университета:

Узнав про эту акцию, решила откликнуться, чтобы помочь детям в организации гуманитарной помощи. Мне нравится, как организована работа, все организовано так, чтобы нам было максимально комфортно и быстро работать.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Наша акция реализуется во взаимодействии с представительством Россотрудничества в Республике Беларусь и с организацией «Русская Гуманитарная Миссия». Они оказывают всю помощь и в логистике, в доставке грузов, в распределении. В этом смысле мы видим хороший проект Союзного государства, российско-белорусский проект по оказанию помощи пострадавшим регионам Российской Федерации.