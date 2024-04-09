Сколько предметов может сдавать выпускник на ЦТ-2024? Рассказал Вадим Митенков

В Беларуси 9 апреля стартовала регистрация на централизованное тестирование. У поступающих есть время до 22 апреля, чтобы определиться с предметами для сдачи испытания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подать заявку на ЦТ можно как лично, посетив один из пунктов регистрации, так и заполнив электронную форму на сайте РИКЗ.

Пунктами регистрации и проведения централизованного тестирования определены 40 учреждений образования в крупных районных и областных городах, а также в столице. Принимать документы будут с 9:00 часов до 19:00. В субботу – до 18:00. Процесс регистрации считается завершенным только после получения абитуриентом пропуска на тестирование, забрать его нужно лично и не позднее 22 апреля в пункте подачи заявки.

Вадим Митенков, начальник центра доуниверситетской подготовки Института дополнительного образования БГУ:

В отличие от предыдущих лет абитуриент имеет право зарегистрироваться уже не на четыре предмета, а только на три. Соответственно, выпускники этого года два предмета сдают на ЦЭ. И один предмет на ЦТ. Выпускники прошлых лет – три предмета ЦТ. По состоянию на сегодня, то есть регистрация у нас началась в 9 утра, зарегистрированы на ЦТ порядка 100 человек.

В 2024 году сроки проведения централизованного экзамена и ЦТ будут едиными. Пройдут испытания с 27 мая по 6 июня.