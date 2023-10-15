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В индустриальном парке «Великий камень» подвели итоги «ТракторШОУ»

15 октября 2023 14:43
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Новости Беларуси. Итоги «ТракторШОУ» подвели в индустриальном парке «Великий камень». За победу боролись 8 команд со всех регионов страны, а также студенты Белорусского государственного аграрного технического университета и Государственной сельскохозяйственной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В индустриальном парке «Великий камень» подвели итоги «ТракторШОУ» -1

Экстремальные гонки на тракторах прошли в пять этапов, каждый из которых предполагал заезд с прохождением полосы препятствий. По итогам соревнований третье место занял Виктор Бобарыко из Витебской области, второе – Дмитрий Гук из Минской. А абсолютным победителем стал Владислав Бобрович из команды сельскохозяйственной академии. В качестве призов участникам вручили ключи от тракторов «Беларус».

В индустриальном парке «Великий камень» подвели итоги «ТракторШОУ» -4

Анатолий Шевченко, организатор спортивно-массового мероприятия «ТракторШОУ»:
Трасса из себя представляет водные преграды. Там есть грязь, горка с подъемом, заезд в гараж. На время все это будет идти. Заезд в гараж задним ходом. Поэтому конфигурация будет каждый раз меняться, усложняться. Ну и по результатам времени, которое будет фиксироваться на финише, будут определяться победители как в каждом заезде, так и по итогу этого дня.

В индустриальном парке «Великий камень» подвели итоги «ТракторШОУ» -7

Силовое шоу, концерт – организаторы подготовили широкую развлекательную программу. Также гости могли посетить выставку техники всех времен, прокатиться на флагманских моделях тракторов МТЗ и даже на детском тракторном паровозике.

# Спортивные соревнования # общество # Анатолий Шевченко # Фотофакт

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