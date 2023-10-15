В индустриальном парке «Великий камень» подвели итоги «ТракторШОУ»

Новости Беларуси. Итоги «ТракторШОУ» подвели в индустриальном парке «Великий камень». За победу боролись 8 команд со всех регионов страны, а также студенты Белорусского государственного аграрного технического университета и Государственной сельскохозяйственной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстремальные гонки на тракторах прошли в пять этапов, каждый из которых предполагал заезд с прохождением полосы препятствий. По итогам соревнований третье место занял Виктор Бобарыко из Витебской области, второе – Дмитрий Гук из Минской. А абсолютным победителем стал Владислав Бобрович из команды сельскохозяйственной академии. В качестве призов участникам вручили ключи от тракторов «Беларус».

Анатолий Шевченко, организатор спортивно-массового мероприятия «ТракторШОУ»:

Трасса из себя представляет водные преграды. Там есть грязь, горка с подъемом, заезд в гараж. На время все это будет идти. Заезд в гараж задним ходом. Поэтому конфигурация будет каждый раз меняться, усложняться. Ну и по результатам времени, которое будет фиксироваться на финише, будут определяться победители как в каждом заезде, так и по итогу этого дня.