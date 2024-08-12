Страховой стаж для будущей пенсии увеличат до 20 лет

Изменения в законы государственного соцстрахования и пенсионного обеспечения подготовлены в этом году. Соответствующие проекты внесены Министерством труда и соцзащиты в Палату представителей, где проходят согласование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, данный налог составляет 10 % от дохода и формирует страховой стаж для будущей пенсии. Однако в случае, когда уровень дохода недостаточно высокий, по итогу календарного года уплаченный взнос может не соответствовать минимальному показателю для формирования страхового стажа. Новый законопроект предусматривает возможность (в добровольном порядке) доплатить недостающую сумму.

Екатерина Лихачева, заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

На примере текущего года. У нас минимальная заработная плата 626 рублей, умножаем ее на 12 месяцев, умножаем на 29 % и получаем 2 178 рублей 48 копеек. Это та сумма, которая необходима за календарный год, чтобы у гражданина сформировался страховой стаж для будущей пенсии. Гражданин платит свои налоги и к концу года приходит с тем, что где-то не хватило 100 рублей взноса, где-то – 200. Этим законопроектом заложено, что можно доплатить эту недостающую часть.

Недостающую сумму Фонд соцзащиты будет рассчитывать самостоятельно 1 февраля каждого года и предлагать закрыть ее до 31 марта включительно. Закон предусматривает возможность, но не обязывает на допуплату всех плательщиков на профессиональный доход. Так как для многих указанная профдеятельность может быть не единственным способом заработка. Тем не менее достижение страхового стажа является неотъемлемым условием для получения трудовой пенсии. Сегодня его размер 19,5 года, в 2025-м будет увеличен до 20 лет.