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Страховой стаж для будущей пенсии увеличат до 20 лет

12 августа 2024 09:18
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Изменения в законы государственного соцстрахования и пенсионного обеспечения подготовлены в этом году. Соответствующие проекты внесены Министерством труда и соцзащиты в Палату представителей, где проходят согласование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страховой стаж для будущей пенсии увеличат до 20 лет-1

Некоторые нововведения коснутся плательщиков налога на профессиональный доход. Данный налог относительно молодой, был введен в 2023 году. Проведя анализ (с учетом общественных обращений), специалисты выявили моменты, требующие доработки.

Так, данный налог составляет 10 % от дохода и формирует страховой стаж для будущей пенсии. Однако в случае, когда уровень дохода недостаточно высокий, по итогу календарного года уплаченный взнос может не соответствовать минимальному показателю для формирования страхового стажа. Новый законопроект предусматривает возможность (в добровольном порядке) доплатить недостающую сумму.

Страховой стаж для будущей пенсии увеличат до 20 лет-4

Екатерина Лихачева, заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
На примере текущего года. У нас минимальная заработная плата 626 рублей, умножаем ее на 12 месяцев, умножаем на 29 % и получаем 2 178 рублей 48 копеек. Это та сумма, которая необходима за календарный год, чтобы у гражданина сформировался страховой стаж для будущей пенсии. Гражданин платит свои налоги и к концу года приходит с тем, что где-то не хватило 100 рублей взноса, где-то – 200. Этим законопроектом заложено, что можно доплатить эту недостающую часть.

Недостающую сумму Фонд соцзащиты будет рассчитывать самостоятельно 1 февраля каждого года и предлагать закрыть ее до 31 марта включительно. Закон предусматривает возможность, но не обязывает на допуплату всех плательщиков на профессиональный доход. Так как для многих указанная профдеятельность может быть не единственным способом заработка. Тем не менее достижение страхового стажа является неотъемлемым условием для получения трудовой пенсии. Сегодня его размер 19,5 года, в 2025-м будет увеличен до 20 лет.

Страховой стаж для будущей пенсии увеличат до 20 лет-7

Нововведения появятся и для индивидуальных предпринимателей. Новый закон распространит на ИП традиционный для работающих в стране граждан подход: чем больше доход, тем больше взносы. В свою очередь от уровня взносов зависит сумма больничных и пенсий.

Страховой стаж для будущей пенсии увеличат до 20 лет-10

Екатерина Лихачева:
Мы говорим доход. Но это тот доход, который за минусом расходом. Это не то, что он получил. Индивидуальный предприниматель заработал, отнял в соответствии с Налоговым кодексом свою расходную часть, и только этот остаток учитывается, чтобы рассчитать ему взносы. Но это относительно индивидуальных предпринимателей – плательщиков подоходного налога. Если индивидуальный предприниматель плательщик единого налога – он не ведет расходную часть (это ограниченная категория), за ним остаются сегодняшние нормы. Уплачивает взносы в бюджет фонда в размере минимальной заработной платы.

Страховой стаж для будущей пенсии увеличат до 20 лет-13

Также новый законопроект усилит контроль и ужесточит меры к работодателям, которые выдают зарплату «в конвертах». Предусмотрена отмена ограничений для начисления взносов, устанавливается пятикратная величина средних заработных плат по стране на выплаты, полученные «в конвертах».

# Государственная социальная политика # общество # Екатерина Лихачева

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