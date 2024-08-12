Школьные ярмарки начали работать в Минской области

До 1 сентября осталось меньше месяца, родители активно собирают детей к новому учебному году. Широкий ассортимент товаров предлагают школьные ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специализированные базары на выходных начали работу в Минской области. Первыми череду ярмарок открыли Борисов и Молодечно. Производители представляют большой выбор одежды и обуви для учащихся, а также все необходимое для школы. На ярмарках можно приобрести канцелярию, портфели и многое другое. Кроме того, на торговых площадках фирменных магазинов организованы и расширенные распродажи. Цены, уверяют продавцы, на любой кошелек.

Ольга Краско, продавец:

Скидки у нас 15 % на весь школьный ассортимент, 15 % на ранцы и 25 % на сумочки. Такой жакетик стоит 64 рубля 97 копеек, но на него есть еще скидка 10 %.

Пока ажиотажа на ярмарке нет. Больше присматриваются к ценам, а если покупают, то не все сразу. Но к повышенному спросу торговля готова.