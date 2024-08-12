Эксперименты со школьной формой обсудят в ток-шоу «По существу»

Форменная мода! К чему привели эксперименты со школьной формой и нужен ли единый ученический лук в Беларуси? Мнения, дискуссии и потребительский срез.

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» соберутся родители, производители, представители образования и торговли! Ожидается участие и высокопоставленных чиновников. Если у вас есть что сказать или спросить по части школьного гардероба или доступности ученического портфеля – присоединяйтесь к разговору.

Со стартом программы считывайте своим смартфоном с экрана телевизора QR-код. Он переадресует вас в чат трансляции на платформе YouTube, где вы можете задать свой вопрос, оставить комментарий. Наиболее интересные будут озвучены во время эфира.