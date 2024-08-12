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Эксперименты со школьной формой обсудят в ток-шоу «По существу»

12 августа 2024 08:36
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Форменная мода! К чему привели эксперименты со школьной формой и нужен ли единый ученический лук в Беларуси? Мнения, дискуссии и потребительский срез.

Эксперименты со школьной формой обсудят в ток-шоу «По существу»-1

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» соберутся родители, производители, представители образования и торговли! Ожидается участие и высокопоставленных чиновников. Если у вас есть что сказать или спросить по части школьного гардероба или доступности ученического портфеля – присоединяйтесь к разговору.

Со стартом программы считывайте своим смартфоном с экрана телевизора QR-код. Он переадресует вас в чат трансляции на платформе YouTube, где вы можете задать свой вопрос, оставить комментарий. Наиболее интересные будут озвучены во время эфира.

Не пропустите ток-шоу «По существу» 12 августа на СТВ в 18:30.

# Подготовка к школе # общество

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