Как работает принцип домино на Западе? Ответил Вадим Елфимов

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Принцип домино не мое изобретение. Это игра довольно старинная. И далеко не только теория. Смысл ее вот в чем. Сто́ит уронить лишь одну из поставленных в цепь и на попа «доминошек», как все костяшки упадут одна за другой, сколько бы их ни было! Главное, чтобы костяшки находились в одной системе. По сути, это концепция внезапной катастрофы, которую никто не ожидал и которая последовала всего лишь от одного легкого щелчка… Мелочь бьет мощь!

Кто же эти костяшки? Да кто угодно! Люди, политические партии, страны, международные объединения… Принцип домино не спрашивает паспортов, не интересуется логикой и идеологией, не заметны ему и границы, ему нужна лишь цепная реакция и импульс.