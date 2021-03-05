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Гендиректор «Белавиа»: средний возраст наших самолётов составляет 10 лет – это очень хорошо для авиации

05 марта 2021 17:15
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Новости Беларуси. Когда первым делом самолеты. Авиакомпания «Белавиа» 5 марта отмечает день рождения. С 25-летием со дня образования коллектив и ветеранов авиакомпании поздравил глава государства, пожелав благополучия и удачи в реализации намеченных планов и новых трудовых успехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гендиректор «Белавиа»: средний возраст наших самолётов составляет 10 лет – это очень хорошо для авиации-1

«Белавиа» четверть века на рынке воздушных перевозок. За это время ее услугами воспользовались миллионы людей. Компания вошла в топ самых пунктуальных в мире. Известна и своими экзотическими рейсами: перевозила лемура, оцелота, крокодила, льва, белоплечего орлана и полтонны черепах из Ташкента в Италию.

Гендиректор «Белавиа»: средний возраст наших самолётов составляет 10 лет – это очень хорошо для авиации-4

Самолеты «Белавиа» летают в десятки стран. Только 2020 год стал исключением из-за пандемии. Но работа компании не прекращалась ни на минуту. Именно белорусский перевозчик стал одной из немногих возможностей для туристов добраться домой. Впереди новые рейсы на комфортных самолетах.

Гендиректор «Белавиа»: средний возраст наших самолётов составляет 10 лет – это очень хорошо для авиации-7

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»: 
Флот компании составляет почти 30 самолетов. Сейчас какие-то более-менее эффективные мы выводим, берем новые самолеты. Мы начали получать Embraer Е195-Е2 буквально в декабре, сейчас, весной еще два самолета берем новейшего поколения – Boeing 737, нет новее в мире.

Средний возраст наших самолетов уже составляет 10 лет – это очень хорошо для авиации, очень хороший показатель. С получением более новых самолетов этот возраст еще уменьшится, и возраст нашего флота будет одним из самых молодых в Европе. Это достижение. Будет больше рейсов, будем восстанавливаться по полетам, цены будут приходить в то состояние, в котором они были до COVID-19.

Гендиректор «Белавиа»: средний возраст наших самолётов составляет 10 лет – это очень хорошо для авиации-10

Стоимость билетов, работа лоукостов, новые маршруты. Полную версию интервью с генеральным директором авиакомпании Игорем Чергинцом смотрите в эфире итоговой программы «Неделя» в воскресенье, 7 марта.

# Авиация # общество # Игорь Чергинец # Фотофакт

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