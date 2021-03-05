Гендиректор «Белавиа»: средний возраст наших самолётов составляет 10 лет – это очень хорошо для авиации

Новости Беларуси. Когда первым делом самолеты. Авиакомпания «Белавиа» 5 марта отмечает день рождения. С 25-летием со дня образования коллектив и ветеранов авиакомпании поздравил глава государства, пожелав благополучия и удачи в реализации намеченных планов и новых трудовых успехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» четверть века на рынке воздушных перевозок. За это время ее услугами воспользовались миллионы людей. Компания вошла в топ самых пунктуальных в мире. Известна и своими экзотическими рейсами: перевозила лемура, оцелота, крокодила, льва, белоплечего орлана и полтонны черепах из Ташкента в Италию.

Самолеты «Белавиа» летают в десятки стран. Только 2020 год стал исключением из-за пандемии. Но работа компании не прекращалась ни на минуту. Именно белорусский перевозчик стал одной из немногих возможностей для туристов добраться домой. Впереди новые рейсы на комфортных самолетах.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

Флот компании составляет почти 30 самолетов. Сейчас какие-то более-менее эффективные мы выводим, берем новые самолеты. Мы начали получать Embraer Е195-Е2 буквально в декабре, сейчас, весной еще два самолета берем новейшего поколения – Boeing 737, нет новее в мире.

Средний возраст наших самолетов уже составляет 10 лет – это очень хорошо для авиации, очень хороший показатель. С получением более новых самолетов этот возраст еще уменьшится, и возраст нашего флота будет одним из самых молодых в Европе. Это достижение. Будет больше рейсов, будем восстанавливаться по полетам, цены будут приходить в то состояние, в котором они были до COVID-19.