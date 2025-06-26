В Германии дефицит бюджета может достичь 150 млрд евро к 2029 году

В общей сложности заимствования на милитаризацию в следующие четыре года составят 850 миллиардов евро. Однако перед тем как вновь брать в долг, Германии необходимо сократить уже запланированные расходы, выходящие за рамки доходов государства. На данный момент они составляют более 20 миллиардов евро и должны увеличиться в три раза. В данной ситуации не поможет даже долговой тормоз, который был ослаблен для повышения расходов на поддержку Украины. Отметим, именно этот вопрос стал одной из причин правительственного кризиса в ФРГ в 2024 году.