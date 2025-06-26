Тысячи жителей Тегерана возвращаются в свои дома на фоне перемирия

Тысячи жителей столицы Ирана возвращаются в свои дома на фоне перемирия. Большинство из них на месте квартир ждут лишь руины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди спешат восстановить жилища и выйти на работу. На улицах Тегерана усилены меры безопасности – действуют блокпосты, полиция проверяет автомобили и мобильные телефоны. Несмотря на то, что государственное телевидение подтвердило режим прекращения огня, жители опасаются, что обстрелы могут возобновиться.

Я категорически против войн. Война – это самое страшное для людей. Почему так должно быть? Я просто хочу жить своей жизнью.

Если кто-то нападает на вас, вы должны ответить тем же. Мир должен двигаться в таком направлении, чтобы больше не было войн.

По данным иранских властей, с 13 июня в Тегеране жертвами обстрелов стали 610 человек, около 5 000 получили ранения. 28 человек погибли в Израиле.